فیلم جدید آلفونسو کوارون معرفی شد/ «رم» در مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، کارگردان مکزیکی سازنده فیلم «جاذبه» در یک کنفرانس مطبوعاتی در مکزیکوسیتی اعلام کرد فیلمبرداری فیلم جدیدش را با عنوان «رم» به پایان برده است.

در این پروژه کارگردان مطرح بار دیگر به کشور زادگاهش مکزیک بازگشته و داستان این فیلم درام را که در دهه ۱۹۷۰ می‌گذرد و یک سال از زندگی یک خانواده از طبقه متوسط را روایت می‌کند، ساخته است.

کوارون گفته موفقیت فیلم پیشین او یعنی «جاذبه» او را قادر ساخت تا بتواند این پروژه شخصی را در وطنش کلید بزند.

وی گفت: فیلم‌های سینمایی مثل جعبه‌های غلات صبحانه هستند که آخر جعبه یک جایزه پیدا می‌شود.

این کارگردان افزود: «جاذبه» هم همان جعبه غلات صبحانه بود که من آخرش به یک اسباب بازی کوچک رسیدم. پس از ساخت آن فیلم می‌توانستم به سراغ ساخت فیلمی بزرگ‌تر با امکانات تهیه بیشتر و با حضور ستاره‌های بیشتر بروم اما تصمیم گرفتم به مکزیکوسیتی برگردم و این فیلم را با منابعی که همیشه آرزو داشتم، بسازم.

کوارون گفت: ممکن است جای دیگری زندگی کنم اما مغزم همیشه مرا وادار می‌کند تا به مکزیک فکر کنم. بسیار برایم مهم است که در کشورم چه می‌گذرد و وقتی اینجا نیستم دلم برایش تنگ می‌شود.

«رم» اولین فیلم کوارون است که وی پس از فیلم «و مادرت نیز» (Y Tu Mamá También) که سال ۲۰۰۱ ساخته بود، بار دیگر در مکزیک ساخته و داستانش در مکزیک می‌گذرد.

این فیلم با همکاری اوژنیو کابالرو کارگردان هنری که برای فیلم «هزارتوی پن» جایزه اسکار برد، ساخته شده و کوارون از مقامات مکزیکی برای این که اجازه دادند تا این فیلم در چندین خیابان اصلی شهر فیلمبرداری شود تشکر کرد.

کوارون در این فیلم به ماجرای کشتار شماری از دانشجویان در سال ۱۹۷۱ توسط یک گروه شبه‌نظامی پرداخته است. وی در این باره گفت: می‌خواستیم یک بخش از تاریخ مکزیک را حفظ کنیم.

چیز بیشتری در باره این فیلم گفته نشده است.

کوارون خودش فیلمنامه را نوشته و قرار است فیلم «رم» سال ۲۰۱۸ اکران شود.

این کارگردان مکزیکی برای ساخت فیلم «جاذبه» با بازی جرج کلونی و ساندرا بولاک در سال ۲۰۱۳ با اقبال زیادی روبه رو شد و این فیلم در جشنواره اسکار سال ۲۰۱۴۴ برنده هفت جایزه در رشته‌های بهترین تدوین٬ بهترین تدوین صدا٬ بهترین موسیقی متن، بهترین فیلم‌برداری٬ بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین میکس صدا و بهترین کارگردانی شد.