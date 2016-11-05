به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نفتی «پی جی نیگ» (PGNiG) لهستان یک شرکت نام آشنا در صنعت نفت و گاز ایران است اما شهرت این شرکت لهستانی نه به دلیل توان بالای فنی، عملیاتی و یا تکنولوژیکی بلکه به دلیل وقت کشی و تاخیر در پیشبرد روند مذاکره با شرکت ملی نفت ایران است.

ماجرا از این قرار است که این شرکت لهستانی در دوران تحریم صنعت نفت به مدت چهار سال وقت کشی و دفع الوقت برای توسعه میدان گازی لاوان را در دستور کار قرار داد و در نهایت با دلیل وقت کشی‌های مداوم از ادامه مذاکرات توسعه میدان گازی لاوان توسط مسئولان شرکت ملی نفت ایران کنار گذاشته شد.

شرکت پی جی نیگ لهستان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مذاکرات متعددی با شرکت نفت فلات قاره ایران انجام داد و در نهایت پس سال‌ها وقت‌کشی به بهانه تحریم حاضر به همکاری با شرکت ملی نفت ایران نشد.

با این وجود امروز شرکت ملی نفت ایران با این شرکت به عنوان بد قول‌ترین شرکت نفتی لهستان به منظور انجام مطالعه میدان نفتی سومار تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

غلامرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی امروز در مراسم امضا تفاهمنامه مطالعه میدان نفتی سومار با اشاره به اینکه ایران پیش از این با لهستان همکاری مشترک داشته است، گفت: این دو کشور این بار در حوزه بالادستی صنعت نفت با یکدیگر همکاری می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه امضا این تفاهم نامه آغاز فصلی تازه در همکاری‌های ایران و لهستان درحوزه انرژی است، تصریح کرد: شرکت «پی جی نیگ» پس از امضای MOU، به مدت ۶ ماه به مطالعه میدان سومار خواهد پرداخت و پس از آن با ارائه طرح پیشنهادی (پروپوزال) و در نهایت با توافق دو طرف قرارداد توسعه مخزن به امضا می رسد.

منوچهری با بیان اینکه اطلاعات در دسترس از مخزن میدان سومار در اختیار این شرکت لهستانی قرار می گیرد، اظهار داشت: به زودی برنامه بازدید از این میدان برای طرف لهستانی فراهم خواهد شد.

«پیوتر وزنیاک» مدیرعامل شرکت «پی جی نیگ» با اشاره به سابقه همکاری میان ایران و لهستان، تاکید کرد: با تاخیری ۶ ساله برای همکاری با ایران بازگشتیم و با توجه به سوابق درخشان خود به ویژه در کشور پاکستان و در دریای شمال (نروژ) امیدواریم به خوبی از پس توسعه میدان سومار برآییم.

به گزارش مهر، میدان نفتی سومار یکی از میدانی نفتی واقع در استان کرمانشاه و در شرق میدان نفت شهر و شمال غرب میدان گازی تنگه بیجار است.