به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر یانوش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان به تهران، دور جدید مذاکرات نفتی ایران و لهستان به منظور توسعه همکاری‌ها در دوران پساتحریم آغاز شد.

از سوی دیگر، همراه با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان هیاتی ۱۵۰ نفره از مدیران و سرمایه گذاران لهستانی هم مسافر تهران شده اند که همکاری در حوزه صنایع نفت، گاز، برق و انرژی از مهمترین محورهای مذاکرات دو جانبه با مسئولان ایرانی به شمار می رود.

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه مذاکرات با معاون نخست وزیر لهستان از آمادگی ایران برای فروش نفت خام به لهستان خبر داد و گفت: نخستین قدم برای آغاز دور جدید روابط بین دو کشور، امضای قرارداد خرید نفت خام با این کشور است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه لهستان در بخش‌های مختلف انرژی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه پالایشگاه های لهستان نوسازی شده، می توانند از نفت خام ایران استفاده کنند که بر همین اساس، ایران پیشنهاد داده است این کشور در نخستین مرحله اقدام به خرید نفت خام از ایران کند.

این مقام مسئول، محور دیگر مذاکرات را فروش ال. ان. جی عنوان کرد و با بیان اینکه در این زمینه در گذشته نیز مذاکراتی انجام شده است، افزود: در لهستان ترمینال‌هایی برای واردات ال. ان. جی ساخته و قرار شد ایران به این کشور ال ان جی صادر کند.

زنگنه با یادآوری اینکه با تکمیل پروژه های ال. ان. جی در کشور ایران اقدام به صادرات آن خواهد کرد، از علاقه‌مندی لهستان به حضور در بخش پتروشیمی اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه آنها می توانند با بخش پتروشیمی ایران مذاکره کنند.

وزیر نفت، ذخیره سازی زیرزمینی گاز و بهینه سازی مصرف انرژی را دیگر محور این مذاکرات عنوان کرد و با اشاره به اینکه در این دیدار بیشتر درباره کلیات بحث شده است، اظهار کرد: شرکت‌های دو کشور درباره نحوه همکاری با یکدیگر بیشتر مذاکره خواهند کرد.

یانوش پیخوچنسکی، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان که امور صنعت، معدن، تجارت، نیروگاه و انرژی این کشور را نیز برعهده دارد، پس از توافق ایران و گروه ١+٥ در سخنانی این توافق را یک توافق خوب برای جهان و کل منطقه دانست و از آن به عنوان یک گام مثبت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران و لهستان نام برد.