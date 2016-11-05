مشکل آنتن دهی تلفن همراه در شهرک تاریخی ماسوله رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ارتباطات و فناروی اطلاعات گیلان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه فناوری و ارتباطات فومن که بعدازظهر شنبه در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مشکل آنتن دهی تلفن همراه در برخی از نقاط شهرک تاریخی ماسوله طی ماه های آتی رفع می شود.

فرزاد توکلی با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل آنتن دهی تلفن همراه در برخی از نقاط شهرک تاریخی ماسوله، تأکید کرد: اقدامات اولیه انجام شده و امیدواریم تا با تعیین پیمانکار این مشکل نیز طی ماه های آتی برطرف شود.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای حدود ۳۸ هزار تلفن ثابت نصب شده است، افزود: از این تعداد ۳۵ هزار و ۳۰۰ تلفن ثابت مشغول به کار و فعال است.

وی با اشاره به ضریب نفوذ بیش از ۳۷ درصدی تلفن ثابت در این شهرستان، گفت: بر این اساس فومن حدود پنج درصد نسبت به نُرم استانی عقب تر است.

مدیرکل ارتباطات و فناروی اطلاعات گیلان به ضریب نفوذ ۶۰درصدی در حوزه شهری و ۲۴ درصدی درحوزه روستایی شهرستان فومن اشاره و خاطرنشان کرد: این آمار با نُرم استانی هماهنگ ولی از نُرم بین المللی فاصله دارد.

توکلی با اشاره به دفاتر ICT به عنوان بازوی کمکی وزارت ارتباطات، تصریح کرد: فومن دارای ۲۶ دفتر فعال در مجموعه ICT روستایی است.

وی به حوزه پوشش سه اپراتور تلفن همراه در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: فومن در حوزه تلفن همراه اول ۷۰ روستا، در بخش ایرانسل ۱۰۹ روستا تحت پوشش است و خوشبختانه در این زمینه شهرستان با مشکلی مواجه نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در ادامه با بیان اینکه اپراتور رایتل به عنوان سومین اپراتور فعال کشور بیشتر در حوزه شهرها فعالیت می کند، گفت: شهرستان فومن در حوزه این اپراتور دارای یک سایت بوده که مطلوب نیست و پیش بینی شده تا پایان سال دو سایت دیگر نیز به این شهرستان اضافه شود.

وی ادامه داد: در حوزه تلفن های w. l.lروستایی، ۲۲ روستا شهرستان تحت پوشش این تلفن هستند که در شرایط مساعد جوی مشکلی در این بخش وجود ندارد ولی با نامساعد شدن شرایط جوی ارتباط با این تلفن و اینترنت با مشکل مواجه می شود.

بهره مندی ۲۷ درصدی خانوارهای فومنی از ADSL

توکلی با بیان اینکه حل این مشکل یکی از اولویت ها و سیاست های کلی وزارت ارتباطات است، اظهار کرد: طی پیشنهادی به وزارتخانه درخواست شده که چند شهر استان گیلان به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شوند.

به گفته این مسئول در این زمینه اپراتورها بدلیل نبود درآمد تمایلی به سرمایه گذاری ندارند و دولت باید به صورت خدمات عام اجباری در روستاها این سرویس ها را ارائه دهد.

وی همچنین به پوشش اینترنت در فومن اشاره کرد و گفت: حدود هفت هزار و ۸۰۰ مشترک در فومن از ADSLبهره مند هستند واین میزان براساس ضریب نفوذ برحسب خانوار ۲۷درصد بوده که نسبت به میانگین استانی حدودا چند درصدی پایین تر است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان به آزمایش پروژه راه اندازی سرویس اینترنت پرسرعت در سطح روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۷ روستای شهرستان فومن تحت پوشش این طرح بوده که در صورت پایان مراحل آزمایشی می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و ICT جزء مشترکان سرویس های اینترنت پرسرعت شوند.

به گفته این مسئول بیش از ۵۰ درصد از مشترکان شهرستان فومن از اینترنت مخابرات استفاده می کنند و سایر مشترکان نیز از طریق شرکت های فعال در این حوزه بهره مند هستند.

فومن در حوزه برخورداری از شاخص های خدماتی عقب مانده است

در ادامه این جلسه فرماندار فومن نیز با اشاره به نزدیکی شهرستان فومن به مرکز استان و همینطور گردشگر پذیر بودن شهرستان، اظهار کرد: برای برنامه ریزی در حوزه ارتباطات و فناوری باید به این دو موضوع توجه بیشتری صورت گیرد.

میرشمس مومنی زاده با بیان اینکه ارائه خدمات در حوزه های مختلف براساس تراکم جمعیتی این شهرستان است، افزود: فومن در ایام تعطیلات در طول سال میزبان بیش از دو میلیون نفر گردشگر و مسافر بوده که باید تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به ویژه در حوزه ارتباطات تدارک دیده شود.

وی به عقب بودن شهرستان فومن در حوزه ارتباطات و فناوری از نُرم استانی اشاره کرد و گفت: اولین گام در این راه رسیدن به نُرم مناسب استان است.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت های مناسب باید نوع نگاه در شهرستان فومن در سطح فرا استانی شود، تصریح کرد: به رغم وجود پتانسیل های فراوان در این شهرستان، فومن در حوزه برخورداری از برخی شاخص های خدماتی شاهد عقب ماندگی های فراوان است.

وی به عملکرد مطلوب دستگاه های مرتبط با ارتباطات در سطح شهرستان اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در حوزه دستگاه های ارتباطی اعم از پست و مخابرات با مسئله مهمی مواجه نیستیم.