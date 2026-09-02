به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «این تماس از زندان برقرار میشود» به نویسندگی و کارگردانی محسن اردستانی رستمی و تهیهکنندگی حسین محمدی واله، مراحل تولید خود را به پایان رساند.
این فیلم کوتاه در فضایی درام و احساسی روایت میشود و داستان آن در ارتباط با موقعیتی شکل میگیرد که یک تماس تلفنی، زمینهساز شکلگیری ارتباطی میان 2 سوی دیوارهای زندان میشود. فیلم تلاش دارد با تمرکز بر روابط انسانی و مفهوم ارتباط، تصویری از تنهایی، دلتنگی و نیاز انسان به شنیدهشدن ارائه دهد.
محسن اردستانی در «این تماس از زندان برقرار میشود» تلاش کرده است با اتکا به یک موقعیت محدود، داستانی شخصیتمحور را روایت کند، روایتی که بخش قابل توجهی از آن بر تعامل میان شخصیتها و ظرفیتهای احساسی یک ارتباط تلفنی استوار است.
عرفان ابراهیمی و پوریا سلطانزاده بازیگران اصلی این فیلم و پانتهآ کیقبادی و علی ولیانی نیز دیگر بازیگران «این تماس از زندان برقرار میشود» هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: عارف نامور، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: عطا حسینی، طراح صحنه: رضا مهدیزاده، طراح لباس: آلما گشتاسب، طراح چهرهپردازی: محمد ابراهیمی، مدیر تولید: مهرداد خانی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، تدوین: هانیه جلوخانی، موسیقی: بهزاد عبدی، اصلاح رنگ: سبا کریمیان، طراحی و ترکیب صدا: محمدمهدی جواهریزاده، منشی صحنه: فاطمه شیدیان، مدیر تدارکات: مهدی بیات، مدیر روابط عمومی: امیرعباس کنعانی و عکاس: مجتبی علیدوست.
فیلم کوتاه «این تماس از زندان برقرار میشود» محصول باشگاه فیلم سوره و مؤسسه امام روحالله است.
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