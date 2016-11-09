«سرو زیر آب» تامین سرمایه شد/ حمایت از زنان فیلمساز

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات درباره لزوم برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان گفت: تفاهمنامه‌ای که آقای ایوبی رییس سازمان سینمایی، من به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و شهردار اصفهان امضا کرده‌ایم پنج ساله است در نتیجه این جشنواره باید در این مدت در اصفهان برگزار شود.

وی ادامه داد: زمانی که در رویدادهای سینمایی خارج از کشور شرکت می‌کنم بیشتر متوجه این موضوع می‌شوم که جشنواره فیلم کودک کشورمان را با شهر اصفهان می‌شناسند و لازم است این اعتبار همچنان حفظ شود. منتهی در حوزه اجرا ما باید مناسباتی را با اصفهان داشته باشیم که امیدوارم با جلسه خوبی که اخیراً با آنها داشته‌ایم این مناسبات شکلی حرفه‌ای به خود بگیرد.

تابش درباره جدیدترین خبرها درباره نوع برگزاری این جشنواره توضیح داد: امسال قرار شد همزمان با دهه فجر و با برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان، بخشی به مرور جشنواره سال قبل اختصاص یابد و رویدادهای جنبی مثل بزرگداشت، ورک‌شاپ و ... نیز تعریف خواهد شد. البته جشنواره مهمان بین‌المللی نخواهد داشت و امیدواریم در سال آینده همزمان با عید سعید فطر جشنواره‌ بین المللی فیلم‌ کودک را در اصفهان برگزار شود.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به مهمترین تولیدات این بنیاد عنوان کرد: در حوزه دفاع‌مقدس فیلم «سرو زیرآب» از محمدعلی باشه‌آهنگر به زودی کلید خواهد خورد که با همکاری حوزه هنری و موسسه تصویر شهر و طی قرارداد سه‌جانبه تامین سرمایه می‌شود و بنیاد فارابی شروع به پرداخت سهم خود کرده‌ است.

تابش با اشاره به روند تولید این فیلم گفت: پیش‌تولید این فیلم شروع شده و مطالعاتی که باید در چند شهر کشور انجام بگیرد، در حال انجام است.

وی در پایان یادآور شد: در بنیاد سینمایی فارابی این توفیق را داشتیم که از چند زن فیلمساز که اولین فیلم‌ سینمایی خود را می‌سازند، حمایت کنیم و امیدوارم آثار این فیلمسازان امسال در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار بگیرد.

مشروح این گفتگو متعاقباً منتشر خواهد شد.