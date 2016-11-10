آمار بالای طلاق در قم نگران کننده است/ ضرورت توجه به معارف دینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در دومین اجلاس استانی نماز که با حضور جمعی از مسئولان، آیت الله اعرافی و حجت الاسلام قرائتی در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: نماز همچون فرائض دیگر ظاهر، باطن و ترتیبی دارد و باید با اصول و آداب ادا شود.

وی ادامه داد:‌ هنگامی که انسان چندین دقیقه در پیشگاه خداوند قرار می‌گیرد و نماز می‌خواند این امر او را منضبط می‌کند و از این رو است که نماز را ستون دین می‌دانند.

رئیس قوه مقننه بیان داشت:‌ ملت‌هایی که استقامت فکری ندارند با یک باور موسمی تغییر می‌کنند و در نتیجه آن جامعه تغییر می‌کند. نماز فرصت تأمل در زندگی را برای انسان‌ها فراهم می‌کند تا هدفمند در جهت مقصد اصلی قرار گیرند.

وی عنوان کرد: خادمان نماز تلاش می‌کنند که فریضه نماز تأمل برانگیز و تحول زا در مسیر اصلی خود حرکت کند.

مسائل اصلی زندگی در جایگاه خود قرار ندارد

لاریجانی افزود:‌ دانشمندان عنوان می‌کنند که بشر امروز بی خانمان شده و سامان ندارد و دلیل آن این است که مسائل اصلی زندگی در جایگاه خود قرار ندارد.

وی اظهار کرد: عنوان احکام شرعی در خلال برپایی نماز کار خوبی است و شایسته است با توجه به مخاطب بیان شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: آمار ۲۵ درصد طلاق در قم برایم نگران کننده است و رتبه هفت یا هشت استان قم در طلاق زیبنده مرکز تفکر دینی نیست.

وی عنوان کرد: وجود ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین، چندین میلیون معتاد، ۵۰۰ هزار زندانی و ۲ تا سه میلیون نفر از سن ازدواج گذشته و ۱۰ میلیون نفر در سن ازدواج آسیب‌های اجتماعی نگران کننده‌ای هستند.

لاریجانی ادامه داد:‌ نصیحت و راهنمایی زن و مرد و در مشکلات و اختلافاتی که دارند بسیار می‌تواند مؤثر باشد و مشاوره اجتماعی که در مشهد و شیراز فعالیت دارد توانسته درصدی از زوجین را سازش دهد.

وی افزود: گاهی مرد با زن رفتار سخت گیرانه دارد و این موجب درگیری در خانواده می‌شود. ما اگر سخن رسول الله(ص) که زن ریحانه است را قبول داریم نباید چنین رفتاری با یک زن داشته باشیم.

معارف دینی راه گشای مشکل ازدواج جوانان است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که متأسفانه آموزش‌های غلطی در زندگی داریم، ابراز کرد: برخی در خصوص رفتار با همسر و تربیت فرزندشان تصورات اشتباهی دارند.

وی افزود: معارف دینی که راه گشای مشکل ازدواج جوانان است باید در کنار نماز عنوان شود و در این باره مخاطب شناسی بسیار مهم است.

لاریجانی افزود:‌ متأسفانه زندگی فرنگی که گاهی در شرق نیز وارد شده انجام برخی گناهان کبیره همچون غیبت، دروغ و نگاه به نامحرم را عادی جلوه می‌دهد و این موجب ایجاد برخی مشکلات در زندگی شده است.

وی تصریح کرد: طرح موضوع سبک زندگی اسلامی و بیان موارد آن توسط رهبر معظم انقلاب برای بازگشت به زندگی متعارف است و باید از آن استفاده کرد.

نماینده مردم قم در خانه ملت اظهار داشت: در روایت داریم جوانان باید حرفه‌ای یاد بگیرند و در این باره لازم است آموزش ببینند.

ترویج معارف دینی در جامعه کار دولتی نیست

وی با بیان این که در گذشته احکام و اخلاق در کنار نماز عنوان می‌شد، ابراز کرد: ترویج معارف دینی در جامعه، کار دولتی و حکومتی نیست و بیشتر مردمی است.

لاریجانی با بیان اینکه استقلال روحانیت و حوزه بسیار خوب است و نباید به دولت متکی باشد، گفت: ظرفیت حوزه و مساجد کوچک نیست و این اشکال بزرگی است که بسیاری مساجد روحانی ندارد و باید برای آن کاری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات حجت الاسلام قرائتی به جامعه دینی در خصوص توجه به نماز تقدیر کرد.