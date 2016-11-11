تغییر اولویت های کاخ سفید در قبال سوریه/عدم فشار بر «اسد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «باراک اوباما» رئیس جمهور امریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده است تا سرکردگان گروه تروریستی «جبهه فتح الشام» (جبهه النصره سابق) را پیدا کرده ونابود کنند.

این خبری است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست آن را منتشر کرده است و علت آن را تغییر اولویت های آمریکا در سوریه در رابطه با نگرانی های موجود به خاطر خطر اجرای عملیات تروریستی در جنوب اروپا، اعلام کرده است.

خبر تغییر اولویت های آمریکا در سوریه بعد از آن مطرح می شود که ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در هفته های آتی سکان کاخ سفید را در دست خواهد گرفت پیشتر هموار ه از سیاست های اوباما در سوریه انتقاد کرده بود.

به نوشته اسپوتنیک به نظر می رسد با روی کار امدن ترامپ در آمریکا حالا سیاست این کشور مبارزه با تروریسم خواهد بود و نه فشار بر بشار اسد.

پیشتر جان کری، وزیر خارجه امریکا گروه های اپوزیسیون معتدل سوریه را به خروج از اراضی تحت کنترل داعش و جبهه النصره فرا خوانده بود. او هشدار داد که اگر گروه های اپوزیسیون معتدل سوریه از تروریست ها جدا نشوند، هدف قانونی حملات خواهند شد.

روسیه همواره خواستار سیاست جدا سازی تروریست ها از مخالفان دولت سوریه در مذاکرات خود با واشنگتن بر سر تحولات سوریه بوده است.

