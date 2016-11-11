محمد مشکین فام در گفتگو با مهر درباره برنامه جلو افتادگی ایران از قطر در پارس جنوبی، گفت: در شرایط فعلی تولید روزانه گاز ایران در پارس جنوبی به حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه امسال برنامه نصب و راه اندازی ۶ سکوی جدید گازس در پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: هم اکنون توسعه و تکمیل فازهای بخش باقی‌مانده فاز ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در حال انجام است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا پایان پاییز تولید گاز ایران در پارس جنوبی به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: در نهایت با تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های اولویت دار در دست اجرا ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران در پارس جنوبی تا پایان امسال به حدود ۵۳۰ تا ۵۴۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

مشکین فام با یادآوری اینکه در مجموع تا پایان سال آینده با تکمیل کل فازهای باقیمانده پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد، تاکید کرد: هم اکنون قطر حدود ۵۴۰ تا ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری اینکه تا پایان امسال تولید روزانه گاز ایران و قطر در پارس جنوبی برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قطعا با تکمیل کل فازهای باقیمانده ظرفیت ایران در تولید گاز طبیعی پارس جنوبی از قطر جلو خواهد افتاد.

به گزارش مهر، ایران درحالی قصد دارد که تولید گاز خود را در پارس جنوبی را افزایش دهد که با امضای موافقت نامه اصولی و احتمالا قرارداد نهایی تا سال ۲۰۱۷ میلادی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه دور جدید توسعه این میدان مشترک با قطر را آغاز کند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هفته جاری در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان اینکه طرح‌های افزایش ضریب بازیافت و فشارافزایی گاز در ۲۷ فاز جدید پارس جنوبی تعریف و اجرایی خواهد شد، یادآور شده است: با اجرای این پروژه‌ها عملا ضمن جلوگیری از افت فشار و تولید گاز در پارس جنوبی امکان افزایش ضریب بازیافت و فشارافزایی هم فراهم می‌شود.