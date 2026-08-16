به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مسافران تاکسی در محدوده جنوب‌غربی تهران، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی عامل این سرقت‌ها آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی نشان داد متهم از آذرماه سال ۱۴۰۴ با استفاده از یک دستگاه تاکسی سمند زردرنگ، مسافران را سوار کرده و در ادامه با تهدید آنان به وسیله سلاح سرد، اقدام به سرقت اموال باارزششان می‌کرد.

معاون مبارزه با جرایم سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در جریان تحقیقات، تاکنون چهار فقره سرقت با این شیوه در محدوده جنوب‌غربی تهران شناسایی شده و تلاش کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم ادامه دارد.

سرهنگ موسوی‌فر تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای شناسایی متهم، تصویر وی با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران منتشر شده است و از شهروندانی که موفق به شناسایی این فرد شده‌اند یا اطلاعاتی درباره محل تردد و فعالیت وی دارند، درخواست می‌شود مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند اطلاعات خود را از طریق شماره ۰۲۱-۵۱۰۵۵۵۰۵ اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اختیار کارآگاهان قرار دهند.

توصیه پلیس به شهروندان

معاون مبارزه با جرایم سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان هنگام استفاده از خودروهای عمومی گفت:

* حتی‌الامکان از تاکسی‌های مجاز، تاکسی‌های اینترنتی معتبر و خودروهای دارای برچسب شناسایی استفاده کنید.

* پیش از سوار شدن، شماره پلاک و مشخصات خودرو را برای یکی از اعضای خانواده ارسال کنید.

* از سوار شدن به خودروهای ناشناس یا خودروهایی که راننده آنها رفتار مشکوک دارد، خودداری کنید.

* در طول مسیر، موقعیت مکانی خود را با خانواده یا دوستان به اشتراک بگذارید.

* از به‌نمایش گذاشتن پول نقد، طلا، تلفن همراه و سایر اموال باارزش خودداری کنید.

* در صورت تغییر مسیر یا توقف‌های غیرعادی، موضوع را جدی بگیرید و در نخستین فرصت از دیگران کمک بخواهید.

* هنگام احساس خطر، بدون درگیری مستقیم، از افراد اطراف کمک گرفته و موضوع را به پلیس اطلاع دهید.

* مشخصات ظاهری راننده، خودرو، شماره پلاک و محل وقوع حادثه را به خاطر بسپارید.

* در صورت شناسایی متهم، از نزدیک شدن یا اقدام مستقیم خودداری کرده و موضوع را از طریق پلیس اطلاع دهید.

* از انتشار اطلاعات تأییدنشده درباره متهم در فضای مجازی خودداری و اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنید.

پلیس از شهروندان درخواست دارد در صورت شناسایی متهم یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل تردد وی، مراتب را بدون اقدام مستقیم و درگیری، از طریق شماره اعلام‌شده به پلیس آگاهی اطلاع دهند.