دست رد باشگاه روسی به سینه محبی/ وینگر ایرانی راهی کرواسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی ۲۰۲۶ توانست برای کشورمان در دیدار با نیوزیلند گلزنی کند هنوز تیم فصل جدید خود را مشخص نکرده است.

در همین حال رسانه روسی «bombardir» نوشت: باشگاه سامارایی کریلیا سووتوف علاقه زیادی به جذب این وینگر ۲۷ ساله داشت، اما انتقال محبی در تابستان نهایی نشد. قرارداد او با روستوف به پایان رسیده و این بازیکن دیگر در روسیه به فوتبالش ادامه نخواهد داد.

محبی به احتمال زیاد فصل آینده راهی ریه‌کا کرواسی خواهد شد. شهریار تهونی، مدیر برنامه‌های این بازیکن نیز علاقه کریلیا سووتوف و احتمال انتقال محبی به ریه‌کا را تأیید کرده است.

تهونی در این خصوص گفت: کریلیا سووتوف به محبی علاقه داشت، اما او به این تیم نخواهد رفت. ما با احتمال ۹۰ درصد موضوع انتقال به ریه‌کا را نهایی کرده‌ایم.

