به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محور ارتباطی مسجدسلیمان-هفتکل از نخستین سال‌های شکل‌گیری صنعت نفت در ایران، یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به چاه‌ها و تأسیسات نفتی بوده است؛ مسیری که سال‌ها محل تردد کارکنان، تجهیزات و ماشین‌آلات عملیاتی و از محورهای مؤثر در توسعه میدان‌های نفتی هفتکل به شمار می‌رفت.

فاز نخست طرح بهسازی این محور، حدفاصل پل تمبی تا پل سی‌مایلی، با هدف ارتقای کیفیت مسیر و بهبود تردد مردم منطقه و کارکنان صنعت نفت در حال اجراست و تاکنون ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این پروژه عام‌المنفعه به طول ۳۲ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان، با نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا می‌شود.

طرح بهسازی محور مسجدسلیمان-هفتکل در قالب چند فاز پیش‌بینی شده است و در ادامه، سایر بخش‌های این مسیر نیز بهسازی خواهد شد تا این محور قدیمی با برخورداری از شرایط مناسب‌تر، همچنان در خدمت مردم منطقه و فعالیت‌های صنعت نفت باشد.

بهسازی این مسیر علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی منطقه، بخشی از میراث تاریخی صنعت نفت ایران را نیز احیا می‌کند؛ مسیری که بیش از یک قرن، بخشی از روند توسعه صنعت نفت و ارتباط مسجدسلیمان با میدان‌های نفتی هفتکل را روایت کرده است.