دبی آب قمصر ۴۴ درصد کم شد

مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش منابع آبی شهر قمصر اظهار کرد: دبی منابع آبی در اختیار آب و فاضلاب شهری قمصر، از ۷۵ لیتر بر ثانیه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۲ لیتر بر ثانیه در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴۴ درصدی دبی منابع آبی است.

وی ابراز کرد: برای جبران بخشی از این کمبود، یک حلقه چاه جدید در قمصر در حال تکمیل است که عملیات حفر آن توسط پیمانکار انجام شده و در مرحله پایانی قرار دارد و برآورد می‌شود این چاه ظرف یک ماه آینده وارد مدار بهره‌برداری شود.

فرماندار کاشان با اشاره به الگوی مصرف آب در قمصر اظهار کرد: بخشی از آب مصرفی شهر در کارگاه‌های گلاب‌گیری و بخشی نیز برای آبیاری فضای سبز و باغچه‌های منازل استفاده می‌شود؛ در حالی که سرانه استاندارد مصرف آب به ازای هر نفر در شبانه‌روز ۱۳۰ لیتر است، اما این میزان در قمصر در برخی موارد به حدود ۴۰۰ لیتر می‌رسد.

وی با بیان اینکه جمعیت ثابت شهر قمصر حدود چهار هزار و ۸۰۰ نفر است، خاطرنشان کرد: در برخی ایام، جمعیت قمصر به حدود ۲۰ هزار نفر افزایش می‌یابد و طبیعی است که منابع آبی موجود با شرایط فعلی، پاسخگوی این حجم از جمعیت و مصارف آن نباشد.