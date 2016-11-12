باید با رویکرد حقوق بشراسلامی وموضع مدعی واردمذاکره با اروپا شویم

مرتضی صفاری نطنزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامات گفتگوهای حقوق بشری ایران و غرب و نسبت با آن با تاسیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران، اظهار داشت: موضوع گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران یک مسئله مجزا از مذاکرات حقوق بشری با غرب است و نباید این مسئله با هم مخلوط شود و یکی دانسته شود.

وی افزود: اتحادیه اروپا با عنوان یک عنصر اداری و سیاسی در دنیا در بسیاری از کشورها دفتر نمایندگی دارد و موقعیت آن رو به تقویت است، به گونه‌ای که کشورهای عضو بخش قابل توجهی از اختیارات سیاسی و دفاعی خود را به کمیسیونر سیاست خارجی و امنیت دفاعی این اتحادیه واگذار کرده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر آنکه کشورهای اروپایی به صورت دو یا چندجانبه امور سیاسی و بین‌المللی خود را با کشورهای دیگر پیگیری می‌کنند، اتحادیه اروپا را به عنوان یک واحد سیاسی یکپارچه و به عنوان نماینده خود در این حوزه به رسمیت شناخته‌اند.

صفاری نطنزی در ادامه با تأکید بر اینکه مذاکرات حقوق بشری با غربی‌ها جدا از مسئله ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران است، تصریح کرد: این مذاکرات در گذشته نیز بین ایران و اروپا تحت عنوان «مذاکرات انتقادی» و «مذاکرات سازنده» وجود داشته است که هم در تهران و هم در پایتخت‌های اروپایی دنبال شده است.

جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در غرب حرف برای گفتن دارد

وی با بیان اینکه ما در حوزه حقوق بشر حرف برای گفتن داریم و منفعل نیستیم، تأکید کرد: جمهوری اسلامی هم به لحاظ محتوایی و هم از لحاظ ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه حقوق بشر مدعی است؛ ما نسبت به برخی از کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و حتی استرالیا گزارش تهیه و منتشر کرده‌ایم و حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم، اما از باب اینکه ما در قالب حقوق بشر اسلامی حرف‌هایمان را مطرح می‌کنیم، شاید این مسئله برای دولت‌های اروپایی یا مردمان این کشورها شناخته شده نباشد.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما استقبال می‌کنیم که در قالب یک گفتگوی دوجانبه، مباحث حقوق بشری مد نظر خود را به غربی‌ها منتقل کنیم و شاید برخی مسائل را که آنها اطلاعی ندارند و زمینه‌ساز تبلیغات سوء علیه ما می‌شود، شفاف کنیم.

صفاری اظهار داشت: ما باید با رویکرد تبیین حقوق بشر اسلامی و از موضع مدعی وارد این گفتگوها شویم، همانطور که قبلاً هم به طور محدود این کار را می‌کردیم؛ حالا هم که فضا بازتر شده است راحت‌تر می‌توانیم این حرف‌ها را بزنیم.

وی تأکید کرد: ما در حوزه حقوق بشر مسائل بسیار جدی‌تری نسبت به آنچه که غربی‌ها در این حوزه مطرح می‌کنند، مد نظر داریم و برخلاف آنها که با زمینه‌های اومانیستی این مباحث را مطرح می‌کنند، می‌توانیم با دید وسیع‌تری به این حوزه وارد شویم و دست برتر را داشته باشیم.