تظاهرات ضد ترامپ در «ایندیاناپلیس» به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تظاهرات ضد ترامپ در اکثر شهرهای آمریکا با طلوع صبح یکشنبه وارد چهارمین روز خود شد به گونه ای که اولین گزارش ها حاکی از تشدید اعتراضات و به تبع آن درگیری ها در شهر ایندیاناپلیس مرکز ایالت ایندیانا است.

گفته می شود که هم اکنون حدود ۵۰۰ نفر در اطراف مجلس ایالتی ایندیانا تجمع کرده و شعارهایی در مخالفت با ریاست جمهوری دونالد ترامپ سر می دهند.

در این میان دو نفر بازداشت شده و دو نیروی پلیس نیز بر اثر درگیری با معترضین مجروح شده اند.

در حال حاضر، پلیس شهر ایندیاناپلیس برای کنترل جمعیت معترض که پیاده روها را اشغال کرده اند، محدودیت های ترافیکی اعمال کرده است.

گفتنی است که دیروز شنبه نیز اکثر شهرهای آمریکا شاهد برگزاری تظاهرات ضد ترامپ بودند به گونه ای که تنها در شهر «لس آنجلس» حدود ۱۵۰ نفر بازداشت شدند.

روز جمعه نیز حدود ۱۸۵ نفر از معترضان به نتایج انتخابات و پیروزی ترامپ، در مرکز لس آنجلس دستگیر شدند.