رئیس جمهور بخشی از پروژه آبرسانی غدیر را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح امروز یکشنبه در سفری یک روزه وارد خوزستان شد و لحظاتی پیش بخشی از پروژه آبرسانی غدیر را افتتاح کرد.

بخشی از طرح آبرسانی غدیر با ظرفیت انتقال روزانه ۸۷ هزار مترمکعب آب به دشت آزادگان، هویزه، رفیع، شرق اهواز و ۱۵۰ روستا در این برنامه به بهره برداری رسید. طرح بزرگ آبرسانی غدیر که از زمان دولت قبل آغاز به کار کرد به طول ۸۵۰ کیلومتر و با برآورد اعتبار ۱۳ هزار میلیارد ریال و با هدف آبرسانی به ۲۱ شهر و یک هزار و ۲۰۰ روستای استان خوزستان در حال اجراست.

با افتتاح این پروژه مناطق زیرپوشش طرح آبرسانی غدیر در شرق و غرب اهواز به حدود ۸۵ درصد خواهد رسید و بخشی از مشکلات کمبود آب شرب با کیفیت که یکی از عمده ترین دغدغه های هموطنان اهوازی است برطرف خواهد شد.

آب مورد نیاز برای راه‌اندازی این پروژه از منبع سد دز تامین شده و همزمان با بهره‌برداری از این طرح انتظار می‌رود فشار آب در مناطق هدف تا حد قابل توجهی افزایش یابد.

افزایش کیفیت توزیع آب شهری و روستایی یکی از اهداف راه‌اندازی این طرح است. با تامین و انتقال آب از طریق خطوط احداث شده ضمن افزایش فشار در شبکه، شاهد افزایش کیفیت در آب آشامیدنی شهرهای آبادان، شادگان، خرمشهر، اهواز و دشت آزادگان خواهیم بود.

در مدت ۶ سال گذشته آبرسانی به شهرهای آبادان، خرمشهر و دارخوین نیز توسط شرکت نیروگستر راه‌اندازی شده و در این مدت به میزان ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب از طریق شبکه منتقل شده است.

طرح آبرسانی به تاسیسات غرب اهواز نیز از دیگر پروژه‌هایی است که پیش از این افتتاح شده و طی ۳۴ ماه گذشته بیش از ۳۶۰ میلیون متر مکعب آب را تامین کرده است.

در جریان احداث پروژه غدیر طرح آبرسانی به تصفیه خانه شماره یک اهواز نیز با ظرفیت روزانه ۱۳۰ هزار مترمکعب تکمیل شده است.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو و نهاوندیان رئیس نهاد ریاست جمهوری، حسن روحانی را در این سفر همراهی می کنند.