۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

موالی زاده: نگرانی از شوری آب پایین‌دست در خوزستان‌ برطرف می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: با افتتاح طرح افزایش ظرفیت آبرسانی غدیر در ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس و تکمیل خطوط انتقال، نگرانی از افزایش شوری آب در پایین‌دست استان رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح طرح افزایش ظرفیت آبرسانی غدیر «ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس» و خط انتقال به تصفیه‌خانه دشت آزادگان اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر مشکلات مناطق مختلف، جلسات متعددی برگزار کردند که بسیاری از آن‌ها به نتیجه رسیده و برخی نیز پایه‌گذاری شده و در آینده به ثمر خواهد نشست.

وی با اشاره به پشت سر گذاشتن تابستانی سخت در استان افزود: جلسات متعددی با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برگزار و در شهرستان‌ها قرارگاه‌هایی تشکیل شد؛ تلاش کردیم با مدیریت منابع، آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل و سهم هر حوزه مشخص شود تا آب به پایین‌دست برسد.

استاندار خوزستان ادامه داد: با افتتاح پروژه‌ای که شب گذشته انجام و در حال تکمیل است، نگرانی‌ها درباره شوری آب در پایین‌دست برطرف خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به افتتاح طرح افزایش ظرفیت آبرسانی غدیر با حضور وزیر نیرو گفت: این طرح به دلیل افزایش ظرفیت انتقال آب، بخش مهمی از مشکلات آب شرب در هفت شهر غربی و جنوبی استان را حل می‌کند و از این جهت اقدامی ارزشمند است. ضمن اینکه طرح آبرسانی غدیر به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که افزایش ظرفیت ضروری است؛ به همین منظور این طرح طی حدود ۱۰ ماه اجرا شد و با بهره‌برداری از آن، بخشی از نواقص در حوزه آب شرب و آب کشاورزی در برخی مناطق برطرف می‌شود.

استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و در خصوص کلان‌پروژه‌های استان از جمله طرح غدیر و طرح فدک نیز مذاکراتی با وزیر نیرو انجام شده است.

      جناب استاندار خوزستان اهواز و تمامی شهر ها و روستاها و حاشیه ی شهر ها نیازمند به کار هست از وضع خیابان ها گرفته تا وضع تمیز بودن معابر بخصوص مرکز شهر اهواز

