به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح طرح افزایش ظرفیت آبرسانی غدیر «ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس» و خط انتقال به تصفیه‌خانه دشت آزادگان اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر مشکلات مناطق مختلف، جلسات متعددی برگزار کردند که بسیاری از آن‌ها به نتیجه رسیده و برخی نیز پایه‌گذاری شده و در آینده به ثمر خواهد نشست.

وی با اشاره به پشت سر گذاشتن تابستانی سخت در استان افزود: جلسات متعددی با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برگزار و در شهرستان‌ها قرارگاه‌هایی تشکیل شد؛ تلاش کردیم با مدیریت منابع، آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل و سهم هر حوزه مشخص شود تا آب به پایین‌دست برسد.

استاندار خوزستان ادامه داد: با افتتاح پروژه‌ای که شب گذشته انجام و در حال تکمیل است، نگرانی‌ها درباره شوری آب در پایین‌دست برطرف خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به افتتاح طرح افزایش ظرفیت آبرسانی غدیر با حضور وزیر نیرو گفت: این طرح به دلیل افزایش ظرفیت انتقال آب، بخش مهمی از مشکلات آب شرب در هفت شهر غربی و جنوبی استان را حل می‌کند و از این جهت اقدامی ارزشمند است. ضمن اینکه طرح آبرسانی غدیر به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که افزایش ظرفیت ضروری است؛ به همین منظور این طرح طی حدود ۱۰ ماه اجرا شد و با بهره‌برداری از آن، بخشی از نواقص در حوزه آب شرب و آب کشاورزی در برخی مناطق برطرف می‌شود.

استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و در خصوص کلان‌پروژه‌های استان از جمله طرح غدیر و طرح فدک نیز مذاکراتی با وزیر نیرو انجام شده است.