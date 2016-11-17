به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب، بچهها را با مو و پوشش حیوانت مختلف چون خرس قطبی، جوجه تیغی، گوزن شمالی، گاومیش، غزال تیزشاخ، شیر، گور خر، تنبل سه پنجه، روباه قطبی، مورچه خوار غول پیکر و موش کور آشنا میکند.
در کتاب «اگر موهای شما شبیه حیوانات بود!؟» این پرسش مطرح میشود که اگر شما میتوانستید موی یکی از حیوانات را داشته باشید کدام یک را انتخاب میکردید؟ بعد درباره پوشش هرکدام از حیوانات توضیح داده شده. برای مثال اگر شما پوشش دوایهای خرس قطبی را انتخاب میکردید، هنگام بازی در برف لازم نبود، روی سرتان کلاه بگذارید یا اگر موی جوجه تیغی را داشتید مورد آزار حیوانات دیگر قرار نمیگرفتید.
در این کتاب همچنین به بچهها آموزش داده شده موی سر چگونه رشد میکند و آنها چطور میتوانند از موی خود مراقبت کنند.
«اگر موهای شما شبیه حیوانات بود!؟»، نوشته ساندرا مارکل با تصویرگری هاوارد مک ویلیام و با ترجمه ندا رضوان از سوی انتشارات تیمورزاده در ۵۰۰۰ نسخه و به قیمت ۵۵۰۰ تومان منتشر شده است.
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