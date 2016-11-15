تقویت قدرت دفاعی کشور برای صیانت از حقانیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در مراسم معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین که در سالن اجتماعات ارتش برگزار شد اظهارداشت: ارتش و نیروهای مسلح امروز با اتکا به ایمان و برخورداری از فرماندهی عالم و فقیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: امروز ایران اسلامی با داشتن اقتدار نیروهای مسلح هرگز دنبال کشورگشایی و قدرت نمایی نیست بلکه دفاع از حق و حقیقت را سرلوحه کار خود دارد.

امام جمعه قزوین وجود امنیت در ایران اسلامی را نعمتی بزرگ دانست و یادآورشد: در شرایط کنونی باید قدردان امنیت کشور باشیم که با تلباش نیروهای مسلح بدست آمده است.

عابدینی گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران می تواند صلح جهانی و بین‌المللی را براساس الگوی حسینی به جهانیان ارائه دهد و این کار در شرایطی است که نیروهای مسلح و ارتش از پشتوانه مردمی برخوردارند.

وی بیان کرد: تبلیغات غربی ها نشان می دهد جامعه امریکا دچار فقر فرهنگی، افول انسانی، اخلاقی و معنوی شده و به شدت نیازمند معنویت است.

تقویت بنیه دفاعی نوعی عقلانیت است

امام جمعه قزوین اظهارداشت: در شرایی که شاهد توسعه تروریسم و تجاوز به کشورها هستیم باید اقتدار دفاعی خود را بالا ببریم تا اسیب نبینیم.

وی اضافه کرد: اقتدار ایران اسلامی با تقویت قدرت موشکی بیشتر شده و امیدواریم برد موشک‌های ایران علیه تروریست ها و مستکبران روز به روز افزایش یابد تا بتوانیم از مظلومان جهان نیز دفاع کنیم.

عابدینی تصریح کرد: تقویت امور معنوی و مذهبی در ارتش و نیروهای مسلح کاری ارزشمند است و توانسته وجه تمایز ارتش ما با سایر نقاط جهان باشد و تداوم برنامه های فرهنگی در بدنه ارتش ضروری است.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات امیر محمد رضایی فرمانده سابق، امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین معرفی شد.



