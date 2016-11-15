به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه عصر امروز سه شنبه ۲۵ آبان با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب و دبیر بیست و چهارمین دوره هفته کتاب و چهره هایی مانند سید فرید قاسمی، محمد علیپور رئیس جهاد دانشگاهی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی، سید فرید قاسمی و محمدرضا زائری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد.

غلامی جلیسه دبیر بیست و چهرمین دوره هفته کتاب در سخنانی با انتقاد ابراز نگرانی از کتاب سازی و زردنویسی در حوزه نشر گفت: امروزه بیشتر از سالهای قبل شاهد آن هستیم که آثار نه چندان مطلوب در حوزه نشر و کتاب عرضه می شود. بر اساس یک بررسی ۱۰ ساله، تنها یک درصد آثار منتشر شده در سال امکان برگزایده شدن در جایزه سال جمهوری اسلامی ایران را پیدا می کنند.

به گفته جلیسه این در حالی است که در بسیاری از گروه های این جایزه معتبر(کتاب سال) نسبت آثاری که به مرحله داوری راه می یابند، به کل آثار منتشر شده بسیار پائین است و از بین حدود ۸۴ هزار عنوان کتابی که در سال منتشر می شود تعداد انگشت شماری به این عنوان دست می یابند.

وی ایجاد نشریات حوزه کتاب برای نقد و بررسی آثار را ضروری توصیف کرد و گفت: قطعا پرداختن به کیفیت و عمق مسائل مربوط به کتاب از پرداختن به حواشی و مسائل ظاهری کتاب بسیار مهمتر است.

مدیرعامل خانه کتاب افزو: متاسفانه طبع ژورنالیستی بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌ها موجب شده ما در حوزه خبرنگاری کتاب، شاهد حاشیه‌نویسی، زردنویسی و بعضا نگاه‌های پوپولیستی باشیم به جای پرداختن به مشکلات زیرساختی و بحث‌های حیاتی پیرامون کتاب.

وی گفت: توقع بدنه نشر کشور از رسانه‌ها این است که به جای پرداختن به حاشیه‌ها، به محتوا و متن مقولات مربوط به کتاب بپردازند، عاجزانه از رسانه‌ها درخواست می‌کنم به جای پرداختن به حواشی مسائل مربوط به حوزه کتاب به مشکلات اساسی و زیر ساختی آن بپردازند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری فعال رسانه‌ای در سخنانی با بیان اینکه متاسفانه نگاه حاکم بر حوزه عمومی در کشور یک نگاه گزینش گرایانه و انحصارگرایانه است، گفت: این ربطی به آدم‌ها و جناح‌های مختلف فکری و سیاسی ندارد؛ کسانی هستند در رسانه‌ها که وقتی توران میرهادی بدرود حیات می‌گوید، طوری وانمود می‌کند که او اصلا تاکنون وجود نداشته است. از آن طرف بعضی‌ها هم هستند که وقتی چهره‌ای مثل حمید سبزواری دار فانی را وداع می‌گوید کأنّه این وجود نداشته است.

وی با اشاره به تقارن این ایام با اربعین حسینی با بیان این نکته که اهل بیت آمدند تا با جریان انحصارگرایی مبارزه کنند، تاکید کرد: همه ما تنها زمانی که با هم هستیم، معنا پیدا می‌کنیم. اگر قرار باشد یک جریان و گروه حاکمیت پیدا کند، همه چیز بی‌معنا خواهد شد.

زائری افزود: آرزوی من این است در حوزه رسانه‌نگاری کتاب و پوشش اخبار حوزه کتاب تنها از یک دریچه نگاه نکنیم. انصاف این است که بگوییم وضعیت نشر ما در شرایط کنونی یک وضعیت قابل دفاع است. خبرنگاران کتاب باید واقعیت‌های حوزه نشر را آن گونه که هست ببیند و بیان کنند که اگر این اتفاق بیفتد متوجه خواهیم بود که این حوزه قابل دفاع است.

در ادامه این مراسم سید فرید قاسمی پژوهشگر حوزه کتاب و پیشکسوت روزنامه نگاری در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره محمدرضا رستمی نویسنده و روزنامه نگار فقید به این پرسشی که خود مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا خبر کتاب حیطه برابری و عرصه مساوات است؟ جواب منفی داد و گفت خبر کتاب عرصه عدالت است و نمی توانیم همه کتاب‌ها را به یک شیوه، خبر کنیم.

وی در توضیح بیشتر این نکته با بیان اینکه امروزه چهار نوع کتاب با عناوینی شامل کتاب آفرینی، کتاب سازی، کتاب بافی و کتاب رباعی منتشر می‌شود، گفت: اگر بخواهیم در مورد این ۴ شیوه انتشار کتاب، به یک نحوه عمل کنیم قطعا عدالت را پیاده نکرده‌ایم.

قاسمی گفت: کتاب آفرینی همان عرق ریزان روح است، کتاب سازی را هم می‌توانیم با یک نگاه متوجه شویم اما کتاب بافی را باید با دقت دریابیم. کتاب رباعی هم انواع و اقسامی دارد که در این شیوه در درجه اول، حقوق پدیدآورندگان است که از بین می رود.

این روزنامه نگار پیشکسوت افزود: نحوه رسانه‌ای کردن کتابی که عمر و زندگی یک نفر را گرفته با کتابی که مورد ربایش قرار گرفته است، باید متفاوت باشد. رسانه نگار حوزه کتاب باید افزون بر اطلاعات مربوط به کتاب، در زمینه سیاست‌های حوزه نشر هم صاحب نظر باشد و گفتگوهایش تنها به کوشش ضبط صوت انجام نشود.

وی دانش افزایی مداوم و دقت همپای با سرعت را در حوزه رسانه‌نگاری کتاب مهم توصف و به خبرنگاران توصیه کرد: صحبت، دقت و امانت را فدای سرعت نکنند و سعی کنند تاثیرگذار باشند نه تاثیرپذیر.

در ادامه این مراسم ضمن پخش کلیپی درباره زنده یاد محمدرضا رستمی، از الهه خسروی یگانه همسر این خبرنگار که خود نیز در حوزه رسانه نگاری کتاب فعالیت می کند، با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

در ادامه بیانیه هیئت داوران پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه شامل سید فرید قاسمی، علی اکبر قاضی زاده، حسن نمک دوستی تهرانی و علیرضا کتابدار قرائت شد که در آن از ارزیابی ۲۳۸ اثر در این دوره خبر داده شده بود که حاکی از ۱۸۷ درصد رشد نسبت به دوره قبل دارد.

در پایان این برنامه برگزیدگان پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه معرفی و با اهدای جوایز از آنها تقدیر شد.