تورهای ترکیبی گردشگری در سمنان و مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حسن ارگی در جلسه هم اندیشی فرمانداران دو استان مازندران و سمنان با رویکرد رونق اقتصاد گردشگری در دو استان، بیان داشت: باید از تمام ظرفیت‌های موجود، برای توسعه گردشگری این دو استان استفاده شود.

وی افزود: افزایش تعامل دو استان سمنان و مازندران، در تحقق شعار استان سمنان از معبر به مقصد، توسعه گردشگری و اقامت گردشگران در استان موثر است.

فرماندار مهدیشهر بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه گردشگری دو استان در حوزه بین الملل نیز تاکید کرد و گفت: صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامرئی در توسعه اقتصادی کشور موثر است لذا خوشبختانه در سال های اخیر میزان ورودی گردشگر خارجی به کشور افزایش یافته است.

این نشست با هدف پیگیری اجرای طرح گردشگری از کویر تا کرانه به میزبانی فرمانداری شهرستان سمنان در سالن اجتماعات مدیریت بحران استانداری سمنان و با حضور مدیران کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دو استان سمنان و مازندران و تعدادی از مسئولان استان سمنان، برگزار شد.

ایجاد مقصد جدید گردشگری بین المللی در استانهای سمنان و مازندران برای منطقه اروپا، آمریکا، جنوب شرق آسیا و حوزه خلیج فارس در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف مهم این نشست بود.

ایجاد اشتغال پایدار، شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، از چشم اندازهای طرح ۱۰ ساله کویر تا کرانه است.