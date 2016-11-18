معاون رئیس جمهور از خط راه آهن تهران- قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح جمعه به منظور بازدید از خط راه آهن تهران - قزوین وارد استان شد و مورد استقبال فریدون همتی استاندار قزوین قرار گرفت.

در این بازدید محسن پورسیداقایی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و سعیدمحمدزاده مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور نیز حضور داشتند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران از بهره برداری خط راه آهن قزوین رشت تا پایان کار دولت یازدهم خبر داد.

وی افزود: استان قزوین با موقعیت مناسب جغرافیایی و دسترسی به استانهای شمالی از طریق شبکه جاده ای و شبکه ریلی به تهران و شمالغرب به علت عدم ارتباط ریلی با استان گیلان با مشکلاتی مواجه بود که این موضوع بویژه در مناسبتها با افزایش قابل توجه مسافرتها به مناطق شمالی از مسیر قزوین با ترافیک بالا در اتوبان قزوین به رشت ضرورت احداث شبکه ریلی در این مسیر را دو چندان کرده بود.

نوبخت بیان کرد: بهره برداری از خط آهن قزوین- رشت در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری خواهد داشت و برای توسعه شبکه حمل و نقل نیز تا پایان امسال مسیر ریلی تهران به سمت کرج در حال چهارخطه شدن و از کرج به سمت قزوین در حال دوخطه شدن است.

معاون رئیس جمهور در ادامه از خط آهن در دست احداث قزوین- رشت بازدید خواهد کرد.

طول خط آهن قزوین- تهران با ۱۴۲ کیلومتر مسیر ریلی هم اکنون از تهران به سمت کرج در حال چهارخطه شدن است.