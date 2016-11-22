ناکامی ایران در بازارهای صادراتی مرغ

محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ماهانه بین ۵ تا ۶ هزارتن مرغ از کشور صادر میشود، اظهار داشت: سالانه در مجموع بین ۶۰ تا ۷۰ هزارتن گوشت مرغ از کشور صادر میشود.
وی با اشاره به اینکه این میزان صادرات از کشور کافی نیست و تولیدکنندگان ایرانی ظرفیت خیلی بیشتری در این زمینه دارند، گفت: مشکل ما این است که توان رقابت با کشورهایی مانند برزیل و ترکیه را در بازارهای جهانی نداریم.
دبیر انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار نهادهها نیز اضافه کرد: در حال حاضر، وضعیت بازار نهادهها نسبت به ماههای گذشته نسبتا مطلوبتر است.
یوسفی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده از حدود ۲ ماه قبل تاکنون تغییری نکرده است، افزود: در حال حاضر میانگین قیمت مرغ زنده به صورت مدتدار ۴۲۰۰ تومان و به صورت نقدی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.
وی اضافه کرد: قیمت مرغ آماده طبخ نیز در عمدهفروشی میدان بهمن حدود ۵۹۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان و در غرفههای میادین میوه و ترهبار بین ۶۱۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان است.
دبیر انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: برای تولیدکنندگان، قیمت مرغ زنده ملاک است و نرخ این کالا در مراکز خردهفروشی سطح شهر، ربطی به تولیدکنندگان این کالا ندارد.
یوسفی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر مرغ مازاد تولیدکنندگان را از سطح بازار جمعآوری میکند، اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام مرغ مازاد را به قیمت کیلویی ۶۴۰۰ تومان از تولیدکنندگان خریداری میکند؛ ضمن اینکه مرغ مورد نظر این شرکت باید شرایطی مانند سایز مخصوص و مواردی از این قبیل داشته باشد که تامین این شرایط سخت است و با توجه به قیمت پایینی که شرکت پشتیبانی امور دام برای این کالا لحاظ کرده، تولیدکنندگان ترجیح میدهند محصول خود را تحویل بازار دهند.
به گفته وی؛ اگر شرکت پشتیبانی امور دام واقعا قصد دارد بازار را تنظیم کند، به نحوی که تولیدکنندگان زیان نکنند؛ باید هر کیلوگرم مرغ را به قیمت ۷۵۰۰ تومان از آنان خریداری نماید.
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