ویلیام ترور نویسنده ایرلندی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگرام، ویلیام ترور نویسنده ایرلندی که برای رمانها و داستانهای کوتاهی که در طول ۵۰ سال کار حرفهای خلق کرده بود شناخته و تحسین میشد، درگذشت. انتشارات «پنگوئن رندوم هاوس» خبر درگذشت این نویسنده را اعلام کرد.
ترور سه بار جایزه وایتبرد را دریافت کرد و در حالی که نامزد نهایی جایزه بوکر بود، از دریافت آن بازماند. او چهار بار نامزد دریافت جایزه بوکر شده بود و سال ۲۰۰۲ انتظار میرفت برای رمان «داستان لوسی گالت» این جایزه را دریافت کند اما «زندگی پای» از کانادا برنده آن سال شد.
او در دهه هشتم زندگیاش هنوز نویسندهای فعال بود. وی پس از انتشار نخستین رمانش با عنوان «پسران سالخورده» که سال ۱۹۶۴ منتشر شد، ۱۸ رمان دیگر نوشت و منتشر کرد. البته او پیش از همه آنها رمان «استانداردی برای رفتار» را سال ۱۹۵۸ منتشر کرده بود، اما آن را همیشه نادیده انگاشت.
جدیدترین رمان او «عشق و تابستان» سال ۲۰۰۹ به بازار آمد. رمانهای او متمرکز بر زندگی پس از جنگ در لندن و بعدها درباره ایرلند روستایی بود که هیچ شباهتی به ایرلندی که ترور در آن بزرگ شد، نداشت؛ جایی که مردم سعی میکردند زندگیشان را تحت تاثیر تراژدی و وزنی که تاریخ بر آن اعمال میکرد، ادامه دهند.
ترور در میشلزتاون در سال ۱۹۲۸ متولد شد و در ترینتینی کالج دوبلین تحصیل کرد و همانجا با همسرش جین آشنا شد. این زوج به انگلستان نقل مکان کردند و ترور در لندن شروع به نوشتن به عنوان یک شغل تمام وقت کرد.
این نویسنده برای نوشتن داستانهای کوتاهش نیز شهرت دارد و مجموعه داستانهای کوتاه او تقریبا ۲۰۰۰ صفحه را دربرمیگیرد.
ترور با همسرش تا زمان درگذشتش در دوون زندگی کرد . از این زوج دو فرزند پسر به نامها پاتریک و دوینینیک به جای مانده است.
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