انتظار ۱۲ ساله برای طرح جامع شهر نکا؛ پارک متروکه احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پویا شامگاه یکشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات شهرداری نکا برگزار شد، با اشاره به رویکرد شورای ششم برای احیای حقوق مغفول‌مانده شهر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این دوره پیگیری شد، بازگرداندن حقوق شهری بود که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی افزود: در پروژه‌های مسکن مهر، سهم ۱۰ درصدی مربوط به شهرداری از اراضی و ساخت‌وسازها در گذشته محقق نشده بود که این موضوع اکنون احیا شده است و برای تشریح جزئیات آن نیازمند برگزاری جلسه تخصصی هستیم.

پویا همچنین با اشاره به پیگیری پرونده پلاک ۵۷ گفت: صدور رأی دیوان عالی کشور به نفع مردم، یکی از موضوعات مهمی بود که پیگیری‌های لازم در خصوص آن انجام شد.

رفع گره‌های ترافیکی و توسعه آموزش شهروندی

رئیس شورای اسلامی شهر نکا با تأکید بر ضرورت بازگشایی معابر و رفع گره‌های ترافیکی گفت: یکی از اولویت‌های شورا، بازگشایی مسیرها و حل مشکلات ترافیکی شهر است و مسیر مهرآباد به کمربندی نیز در همین راستا مورد پیگیری قرار دارد.

وی آموزش شهروندی را مکمل توسعه کالبدی شهر دانست و افزود: حتی اگر بهترین فضای سبز و امکانات شهری را ایجاد کنیم، اما آموزش‌های لازم در حوزه شهروندی و آپارتمان‌نشینی ارائه نشود، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

پویا ادامه داد: در همین راستا طرح آموزش شهروندی در مدارس را دنبال می‌کنیم تا فرهنگ صحیح شهرنشینی از سنین پایه نهادینه شود.

حمایت از ورزش و ظرفیت‌های گردشگری نکا

رئیس شورای شهر نکا حمایت از ورزشکاران، هیأت‌های ورزشی و مساجد را از دیگر رویکردهای شورا عنوان کرد و گفت: توجه به این حوزه‌ها می‌تواند در تقویت نشاط عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری نکا افزود: برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره تمشک و گیاهان دارویی و اجرای طرح‌های گردشگری در مناطقی مانند کوهسارکنده و قرمرض می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های شهرستان و رونق گردشگری کمک کند.

توسعه فضاهای شهری در دستور کار شورا

پویا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران شهری گفت: در موضوع سه‌راهی بلوار گلبستان، با وجود اینکه اجرای آن در حیطه وظایف مستقیم شورا نبود، مساعدت و پیگیری لازم انجام شد.

وی افزود: سیاست‌گذاری برای تعریض برخی معابر و اماکن عمومی و همچنین تجهیز و بهسازی پارک‌ها در دستور کار قرار دارد و در پارک شهید بهشتی نیز در آینده تغییرات مناسبی با هدف ایجاد فضاهای مطلوب‌تر برای بازی کودکان و استفاده بزرگسالان انجام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر نکا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آرامستان نیز اظهار کرد: شورای شهر در این دوره چهار مصوبه در حوزه آرامستان داشته و در آینده تجهیز سالن کالبدشناسی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طرح جامع نکا پس از ۱۲ سال در مسیر اجرا

پویا با بیان اینکه شورای اسلامی شهر نکا در دوره ششم برخی اقدامات را برای نخستین‌بار دنبال کرده است، گفت: پس از حدود ۱۲ سال، طرح جامع شهر نکا با رویکردی نوین در حال پیگیری و اجرا است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی وضعیت مالی مدیریت شهری افزود: با تداوم پیگیری‌ها و برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از بدهی‌های مدیریت شهری پرداخت و وضعیت مالی شهرداری ساماندهی شد.

شهردار نکا: بودجه شهرداری به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید

در ادامه، سید اسماعیل میری، شهردار نکا، با اشاره به نقش رسانه‌ها در جامعه اظهار کرد: خبرنگاران چشم بصیر و بینای جامعه هستند و در حوزه جهاد تبیین می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، زمینه‌ساز رشد و توسعه جامعه باشند.

وی با اشاره به گستره خدمات مدیریت شهری نکا افزود: شهرداری در سطح شهر به جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهد و توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است.

احیای پروژه هفت‌ساله نکا

شهردار نکا با اشاره به پروژه‌های مغفول‌مانده شهر تصریح کرد: پارک تپه نارنجباغ که حدود هفت سال متروکه مانده بود، اکنون در مسیر بهره‌برداری قرار گرفته و تلاش شده این ظرفیت شهری دوباره به چرخه استفاده شهروندان بازگردد.

میری همچنین به اقدامات انجام‌شده در ورودی‌های شهر اشاره کرد و گفت: در ضلع غربی شهر حدود دو کیلومتر از مسیر ورودی ساماندهی شده و در ورودی شرقی نیز طراحی و آزادسازی مسیر انجام شده است.

وی اجرای مسیر دسترسی از کمربندی به خیابان شهرداری را از دیگر اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: این طرح‌ها با هدف بهبود دسترسی، کاهش مشکلات ترافیکی و توسعه زیرساخت‌های شهری دنبال می‌شود.

بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی بدون فروش اموال

شهردار نکا با بیان اینکه بودجه شهرداری نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: بودجه امسال به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و این افزایش بدون فروش اموال غیرمنقول شهرداری محقق شده است.

میری با اشاره به ساماندهی وضعیت مالی شهرداری خاطرنشان کرد: میزان بدهی‌های شهرداری به کمتر از نصف کاهش یافته و اکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان بدهی داریم؛ این اقدام در شرایطی انجام شده که هزینه‌های مدیریت شهری نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

وی همچنین درباره وضعیت کارکنان شهرداری گفت: حقوق پرسنل تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و در حوزه مزایا و خدمات رفاهی نیز به‌روز هستیم.

گفتنی است، در پایان این آیین از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نکا با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.