اهداف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی روز سه شنبه در سخنرانی خود در اجلاس اصلی نهمین کنفرانس ارتقای سلامت در شانگهای چین، ضمن قدردانی از برگزاری این کنفرانس، گفت: موضوع این کنفرانس برای بهبود و ارتقای سلامت و ترویج توسعه پایدار بسیار مهم و ضروری است زیرا اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف جزیی، نیازمند تعهد قوی از سوی همه حکومت ها و همه بخش های دولتی و غیردولتی است.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ایران، یادآور شد: این شورا نمونه ای از همکاری های بین بخشی در ایران است که در چند سال گذشته به طور کامل مورد ملاحظه بسیاری از ارزیابی کنندگان بین المللی قرار گرفته است.

هاشمی گفت: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، به ریاست رئیس جمهوری و عضویت سه تن از معاونین وی، ۸ وزیر، نمایندگان مجلس و نهادهای غیردولتی، تاسیس شده تا تصمیمات هماهنگ و منسجمی را برای رسیدگی به مشکلات سلامت و ارتقای آن در کشور اتخاذ کند. این نهاد عالی رتبه بین بخشی، زمینه را برای رویکرد یکپارچه به سلامت، غذا و سیاست های عمومی با تاثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت عمومی فراهم می کند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت، قرار گرفته و این شورا در تمامی استانهای ایران با هدف تمرکز زدایی با تصمیم گیری ها سیاست گذاری و اطمینان از سلامت مردم به طور مرتب تشکیل می شود.

هاشمی با بیان اینکه در قالب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ۱۲ وزارتخانه و سازمان دولتی تعامل داریم، افزود: وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان به منظور توسعه برنامه های این شورا، تفاهم نامه هایی را امضا کرده اند. در تعامل با بخش حمل و نقل، گذرگاه های خطرناک برای کاهش حوادث و سوانح ترافیکی در بخش برون شهری شناسایی و اصلاح شده اند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: کاهش مصرف سموم دفع آفات و نباتات، جایگزینی کشت تنباکو با سایر محصولات و کاهش میزان نمک و شکر در مواد غذایی و صنایع غذایی از جمله مهمترین اهداف ما در شورای عالی سلامت است.

هاشمی با اشاره به افزایش مالیات بر عرضه دخانیات در کشور، گفت: این قانون در سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مالیات بر عرضه دخانیات افزایش یافت تا مصرف آن کاهش یابد.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر نقش ویژه شهرداران و شورا های محلی در افزایش مشارکت جامعه، تصمیم سازی از پایین به بالا و اجرای سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، یادآور شد: نقش سایر بخش ها برای اجرای مصوبات این شورا نیز بسیار مهم و ضروری است تا شاهد ارتقای سطح سلامت در جامعه باشیم.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کنفرانس، راه را برای حاکمیت مناسب، همکاری های بین بخشی و شهرنشینی سالم از طریق مشارکت جامعه مدنی، حکومت های محلی و شهرداری ها و همه بخش های مربوطه به شیوه ای منسجم هموار سازد تا به جهانی بهتر برای زندگی کردن تا سال ۲۰۳۰ دست یابیم.