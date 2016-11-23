تعیین تکلیف بازگشت وثیقه مشمولان زائر اربعین تا دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف حمیدزاده در خصوص فرآیند استرداد وثیقه مشمولان زائر عتبات عالیات در اربعین، افزود: گذرنامه مشمولانی که توفیق تشرف به عتبات عالیات را در اربعین حسینی داشته اند، می بایست در زمان خروج از کشور و همچنین ورود به داخل، ممهور به مهر کنترل مرزی شده و اطلاعات ورود و خروج آنان نیز در سامانه گذرنامه درج شود.

وی در خصوص استرداد وثیقه ۳۰ میلیون ریالی به حساب زائران، ادامه داد: وثیقه مشمولان زائر عتبات عالیات که اطلاعات آنان در سامانه گذرنامه ثبت و پیامکی مبنی بر ثبت ورود زائر به کشور را دریافت نموده اند ظرف مدت دو هفته به حساب آنان واریز خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری مشمول به وظیفه عمومی نیست.

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: آن دسته از عزیزانی که در بازه زمانی تعیین شده مبالغ وثیقه به حساب آنان عودت نشده است ، می بایست با در دست داشتن اصل گذرنامه و شماره حساب بانک قوامین به معاونت های وظیفه عمومی مرکز استان مراجعه کنند.