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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد؛

تعیین تکلیف بازگشت وثیقه مشمولان زائر اربعین تا دو هفته آینده

تعیین تکلیف بازگشت وثیقه مشمولان زائر اربعین تا دو هفته آینده

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: وثیقه مشمولان زائر عتبات عالیات که اطلاعات آنان در سامانه گذرنامه ثبت شده است، ظرف مدت دو هفته به حساب آنان واریز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف حمیدزاده در خصوص فرآیند استرداد وثیقه مشمولان زائر عتبات عالیات در اربعین، افزود: گذرنامه مشمولانی که توفیق تشرف به عتبات عالیات را در اربعین حسینی داشته اند، می بایست در زمان خروج از کشور و همچنین ورود به داخل، ممهور به مهر کنترل مرزی شده و اطلاعات ورود و خروج آنان نیز در سامانه گذرنامه درج شود.

وی در خصوص استرداد وثیقه ۳۰ میلیون ریالی به حساب زائران، ادامه داد: وثیقه مشمولان زائر عتبات عالیات که اطلاعات آنان در سامانه گذرنامه ثبت و پیامکی مبنی بر ثبت ورود زائر به کشور را دریافت نموده اند ظرف مدت دو هفته به حساب آنان واریز خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری مشمول به وظیفه عمومی نیست.

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: آن دسته از عزیزانی که در بازه زمانی تعیین شده مبالغ وثیقه به حساب آنان عودت نشده است ، می بایست با در دست داشتن اصل گذرنامه و شماره حساب بانک قوامین به معاونت های وظیفه عمومی مرکز استان مراجعه کنند.

کد مطلب 3831946

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