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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

اعلام نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم تا آخر هفته

اعلام نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم تا آخر هفته

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: به محض اینکه فرایند تصحیح اوراق امتحانی پایه یازدهم و دوازدهم به پایان برسد، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند، با اشاره به زمان اعلام نتایج آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به طولانی شدن زمان برگزاری امتحانات نهایی به دلیل شرایط چهار استان جنوبی، امکان اعلام ترازها در ۱۸ شهریورماه و ارسال برای سازمان ستجش فراهم نشد.

وی افزود: از سوی دیگر پس از اعتراض برخی دانش آموزان به نتایج اولیه، مقرر شد در تصحیح چهارم اوراق امتحانی مانند تصحیح های قبلی توسط متخصص‌ترین دبیران انجام شود و همین موضوع نیز موجب افزایش زمان فرایند تصحیح شده است.

فولادوند تصریح کرد: به محض این‌که فرایند تصحیح به پایان برسد، نتایج را اعلام خواهیم کرد و اطلاعات را در اختیار سازمان سنجش قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به وضعیت نتایج پایه‌های دوازدهم و یازدهم نیز گفت: دانش‌آموزان پایه دوازدهم فارغ‌التحصیل می‌شوند و به پایه دیگری نمی‌روند که شروع سال تحصیلی آینده راتحت تاثیرقرار دهند. نتایج دانش‌آموزان پایه یازدهم نیز تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6944578
زهرا ناری

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