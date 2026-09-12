 نشست بین المللی «از میدان جنگ تا محاصره اقتصادی»+ فیلم کامل

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست بین‌المللی «از میدان جنگ تا محاصره اقتصادی؛ آمریکا چه نقشه‌ای برای ایران دارد؟» روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور جمعی از علاقمندان، در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست «کالب موپین»، خبرنگار و پژوهشگر آمریکایی، «مصطفی نجفی»، پژوهشگر روابط بین الملل، «امیر علی ابوالفتح»، پژوهشگر مطالعات آمریکا، «مهمت علی گوللر»، کارشناس روابط بین الملل از ترکیه، «محمد هزیمه»، نویسنده و تحلیلگر امور استراتژیک از لبنان، و «محمدرضا مرادی»، مدیر کل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر دیدگاه های خود را مطرح و به پرسش‌های حاضران در نشست پاسخ دادند.

