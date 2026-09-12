درخواست ملی پوش بوکس از کمیته ملی المپیک برای یک مربی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای آسیایی ناگویا را می توان یکی از مهمترین دوره های تاریخ اعزام بوکس به این رقابتها دانست چرا که دیگر کاروان بوکس مردانه نیست، حالا بخشی از آن را بانوانی تشکیل می دهند که با جسارتی قابل ستایش و با وجود همه کمبودها چراغ این رشته را روشن نگه داشته اند.

حدود یک سال از آغاز تاریخی بوکس بانوان در ورزش ایران می گذرد. تیم ملی بوکس در بخش بانوان همچون کودکی که تازه راه افتاده و گاهی هم در میانه راه زمین می خورد بیش از هر تیم دیگری به حمایت نیاز دارد. حالا و در آستانه اعزام دو ملی پوش خانم به بازیهای آسیایی ناگویا در لیست اعزامی خبری از نام فروتن گل آرا دیده نمی شود.



گل آرا که از نخستین روزهای آغاز به کار بوکس بانوان در ایران مدیریت فنی این تیم را بر عهده دارد و هم مربیان خانم تربیت کرده و هم بر تکنیک فنی و سبک بوکس و ظرفیت های روحی روانی بانوان واقف است در تصمیمی عجیب از تیم اعزامی خط خورده و قرار است دختران ما تنها با یک مربی خانم که مدتی پیش از رشته ووشو به بوکس آمده و خود هم به تازگی با آموزش های گل آرا مربیگری این رشته را یاد گرفته با تیم به بازیهای آسیایی اعزام شود.



در اینکه مسئولان کمیته ملی المپیک درصدد هستند تیمی کیفی به بازیهای آسیایی اعزام کنند شکی نیست، اما آیا عدم اعزام فردی که مستقیما هدایت فنی بانوان را بر عهده دارد به بازی‌هایی در سطح بازیهای آسیایی قابل توجیه است؟



دختران ایران برای نخستین بار پا روی رینگ بازیهای آسیایی می گذارند و بیش از هر زمان دیگری به مربی فنی خودشان نیاز دارند، همان کسی که در یکسال گذشته در تمرینات تیم صفر تا صد نقاط ضعف و قوت آنها را می داند، واقف است که چه زمانی باید سر آنها فریاد بکشد تا به خودشان بیایند، می داند کدام ضعف آنها را چطور در مقابل حریف بپوشاند تا حتی یک قدم به کسب نتیجه ای بهتر نزدیک شوند.



ندا کوثری ملی پوش بوکس ایران که در ششمین بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض دقیقا همین شرایط را تجربه کرده بود و مربی فنی تیم در کنار کاروان اعزامی حضور نداشت امروز با وجود اینکه خود در ترکیب تیم اعزامی نیست، تریبونی برای روایت مشکل بزرگ بوکس بانوان شده است تا رویدادی که برای وی در بازی های کشورهای اسلامی در ریاض افتاد برای دو دختر اعزامی به ناگویا تکرار نشود.



کوثری با اشاره به بازیهای کشورهای اسلامی گفت: دقیقا همین اتفاق برای ما در ریاض افتاد و در آستانه اعزاممان به ما گفتند مربی تان آقای گل آرا اعزام نمی شود. مربی فنی کسی است که بوکسور به صورت مستقیم به مربیگری او، صدای او و برنامه‌های مشخص شده اش برای هر بوکسور نیازمند است. بوکسورها وقتی مربی شان در روز مسابقه کنارشان نباشند بسیار از لحاظ روحی به هم می ریزند.



وی افزود: وقتی مربی که تیم در همه تمریناتش به او عادت کرده در کنار بوکسور حضور نداشته باشد در روز مسابقه همه چیز بر سر بوکسور آوار می شود.مربی که با ما بوده جزو بهترین بوکسورها بوده و از نظر فنی بسیار سطح بالایی دارد.



کوثری ادامه داد: در بازیهای آسیایی در غیاب مربی خودمان خانم معدنی درکنارمان بود و آقای امیری سرمربی تیم ملی آقایان هدایت از راه دور ما را بر عهده داشت. آقای امیری مربی بسیار خوبی است و رحمت بسیار زیادی کشید و از وی ممنون هستیم ،ولی طبیعی است که ایشان هیچ شناختی از ما نداشت و حضورش نمیتوانست کمک زیادی به ما کند.



ملی پوش بوکس ادامه داد: بازیهای آسیایی رینگ‌ بسیار بزرگی است. برترین های آسیا و جهان در آن حضور دارند. حریفان قدری پا به رینگ می گذارند و چطور ممکن است تیم بدون مربی در آنجا مسابقه بدهد؟



کوثری در پایان عنوان کرد: از کمیته ملی المپیک خواهش می کنم کمک کنند مربی فنی تیم هم همراه با دو هم تیمی ما اعزام شود. حضور او دلگرمی بزرگی برای تیم است ، دختران ایرانی باغیرت و جنگنده هستند و حتی اگر یک مسابقه هم بتوانند در بازیهای آسیایی با کمک مربی پیروز میدان باشند اتفاق بزرگی برای بوکس کشور است. امیدوارم نام استاد گل آرا در همین چند روز به ترکیب تیم اعزامی اضافه شود.