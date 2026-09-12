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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

دیدار دبیرکل حزب موتلفه‌اسلامی با رئیس دفتر حزب‌الله لبنان در تهران

دیدار دبیرکل حزب موتلفه‌اسلامی با رئیس دفتر حزب‌الله لبنان در تهران

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با سید عبدالله صفی‌الدین، رئیس دفتر حزب الله لبنان در تهران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی؛ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با سید عبدالله صفی‌الدین، رئیس دفتر حزب الله لبنان در تهران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر اشتراکات تاریخی و بنیادین دو حزب تأکید کرده و بر تداوم همکاری‌های حزبی تأکید کردند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در این دیدار با اشاره به حضور هیئت بلندپایه این حزب در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در لبنان و همچنین در مراسم سالگرد این شهیدان در بیروت؛ بر عزم راسخ حزب موتلفه اسلامی برای حمایت از مقاومت و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

سید عبدالله صفی‌الدین نیز در این نشست با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم و مقاومت لبنان، بر عزم راسخ حزب‌الله برای ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد. وی به نقش موثر حزب موتلفه اسلامی در ایران اشاره و از همکاری بیشتر بین دو حزب استقبال کرد.

در این دیدار درباره ادامه تبادل هیات و همکاری در زمینه‌های مختلف توافق شد.

گفتنی است حزب مؤتلفه اسلامی و حزب‌الله لبنان هر دو بر اساس اندیشه‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) شکل گرفته‌اند و این اشتراک همواره زمینه‌ساز همکاری‌های نزدیک میان این دو تشکل اسلامی بوده است.

کد مطلب 6944602
محسن صمیمی

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    نظرات

    • محدثه بیدآبادی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      5 0
      پاسخ
      "بسمه تعالی" "اللهم عجل علیک الفرج" با سلام ان شا الله حزب موتلفه اسلامی و همه هموطنان دوست حزب الله لبنان بتوانیم از آنها دفاع و پشتیبانی کنیم.

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