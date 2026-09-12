به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی؛ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با سید عبدالله صفیالدین، رئیس دفتر حزب الله لبنان در تهران، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف بر اشتراکات تاریخی و بنیادین دو حزب تأکید کرده و بر تداوم همکاریهای حزبی تأکید کردند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در این دیدار با اشاره به حضور هیئت بلندپایه این حزب در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین در لبنان و همچنین در مراسم سالگرد این شهیدان در بیروت؛ بر عزم راسخ حزب موتلفه اسلامی برای حمایت از مقاومت و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
سید عبدالله صفیالدین نیز در این نشست با اشاره به حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مردم و مقاومت لبنان، بر عزم راسخ حزبالله برای ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد. وی به نقش موثر حزب موتلفه اسلامی در ایران اشاره و از همکاری بیشتر بین دو حزب استقبال کرد.
در این دیدار درباره ادامه تبادل هیات و همکاری در زمینههای مختلف توافق شد.
گفتنی است حزب مؤتلفه اسلامی و حزبالله لبنان هر دو بر اساس اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) شکل گرفتهاند و این اشتراک همواره زمینهساز همکاریهای نزدیک میان این دو تشکل اسلامی بوده است.
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