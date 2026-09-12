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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

ثبت ۷۶۲ هزار تخلف حادثه‌ساز در پایتخت؛ ۱۷۵ نفر فوت شدند

ثبت ۷۶۲ هزار تخلف حادثه‌ساز در پایتخت؛ ۱۷۵ نفر فوت شدند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۷۶۲ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به آمار تخلفات رانندگی در پایتخت اظهار کرد: رفتارهای پرخطر رانندگان همچنان سهم قابل توجهی در شکل‌گیری حوادث رانندگی در تهران دارد و رعایت مقررات و توجه کامل به مسیر می‌تواند از بسیاری از این حوادث پیشگیری کند.

وی با اشاره به تخلفات مرتبط با خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین استفاده از تلفن همراه افزود: این دسته از تخلفات به دلیل ماهیت حادثه‌ساز بودن، هنگام رانندگی ممنوع است. بر اساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان حق ندارند هنگام رانندگی دخانیات استعمال کنند یا خوراکی و آشامیدنی مصرف کنند. همچنین استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات ارتباطی مانند تلفن همراه که موجب انحراف ذهنی و رفتاری راننده شود، ممنوع است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: رانندگان موظفند در هر حال توجه کامل خود را به مسیر و جلو معطوف کنند؛ چرا که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند فرصت واکنش مناسب را از راننده گرفته و زمینه‌ساز وقوع حادثه شود.

تغییر مسیر ناگهانی؛ یکی از رفتارهای پرخطر رانندگی

کشیر درباره تخلف تغییر مسیر ناگهانی نیز گفت: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که راننده به دلیل تأخیر در مشاهده تابلوها یا پس از مواجهه با ورودی و خروجی یک معبر، به صورت ناگهانی مسیر مستقیم خود را تغییر می‌دهد تا وارد مسیر دیگری شود.

وی افزود: چنین رفتاری بدون توجه به وضعیت خودروهای اطراف، احتمال برخورد را به شکل جدی افزایش می‌دهد و با از بین بردن زمان واکنش دیگر رانندگان عبوری، می‌تواند در چند ثانیه به حادثه‌ای شدید منجر شود.

کدهای سلامت شامل چه تخلفاتی است؟

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ همچنین درباره «کدهای سلامت» توضیح داد: این کدها شامل تخلفاتی مانند نبستن کمربند ایمنی، استفاده نکردن از کلاه ایمنی، استفاده از تلفن همراه و موارد مشابه در حین رانندگی است.

به گفته وی، این تخلفات ارتباط مستقیمی با سلامت راننده و سرنشینان دارد و بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوادث رانندگی به دنبال داشته باشد.

آمار تخلفات رانندگی در تهران

تخلفات حادثه‌ساز: بیش از ۷۶۲ هزار فقره

سرعت غیرمجاز: بیش از ۱۹۴ هزار فقره

سبقت غیرمجاز: بیش از ۲ هزار فقره

خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات: بیش از ۱۹ هزار فقره

استفاده از تلفن همراه: بیش از ۳۶۸ هزار فقره

وی تأکید کرد: پلیس اساساً تمایلی به جریمه کردن رانندگان ندارد و افراد متخلف زمانی اعمال قانون می‌شوند که از خط قرمزهای پلیس عبور کرده و با رفتارهای پرخطر، زمینه‌ساز بروز حادثه برای خود و دیگر کاربران ترافیکی شوند.

کشیر هدف اصلی پلیس را پیشگیری از وقوع حوادث و حفظ ایمنی تردد همه کاربران ترافیکی عنوان کرد.

۱۷۵ نفر بر اثر عدم توجه به جلو و سرعت و سبقت جان باختند

تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو:

تصادفات خسارتی: بیش از ۳۰ هزار فقره

تصادفات جرحی: حدود ۵ هزار فقره

تصادفات فوتی: ۹۷ نفر

تصادفات ناشی از سرعت و سبقت:

تصادفات خسارتی: حدود ۴ هزار فقره

تصادفات جرحی: حدود ۲ هزار فقره

تصادفات فوتی: ۷۸ نفر

بر این اساس، مجموع جان‌باختگان ناشی از تخلفات عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۷۵ نفر رسیده است.

کشیر در پایان با تأکید بر ضرورت توجه کامل به مسیر هنگام رانندگی گفت: کوچک‌ترین بی‌احتیاطی پشت فرمان می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود. از همه رانندگان می‌خواهم با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت مقررات، سهم خود را در حفظ ایمنی ترافیک ایفا کنند.

کد مطلب 6944589
مهسا حيدری توچائی

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