تاریخ شفاهی رشادت‌ های جنگ اخیر تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان تهران با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از حملات دشمن بر استان و به‌ویژه شهر تهران اظهار کرد: اتفاقات و رشادت‌هایی که در مراکز نظامی، پدافندی و دیگر بخش‌ها رقم خورد، هر کدام ظرفیت تبدیل شدن به یک اثر فاخر فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را دارد و نباید این روایت‌ها به مرور زمان از حافظه عمومی فاصله بگیرد.

وی افزود: همان‌گونه که بخش مهمی از آثار ماندگار دفاع مقدس بر پایه ثبت خاطرات، اسناد و تاریخ شفاهی شکل گرفت، درباره وقایع اخیر نیز باید از همین امروز مستندسازی آغاز شود؛ چراکه تاریخ شفاهی، مبنای تولید صدها اثر فرهنگی و هنری در سال‌های آینده خواهد بود.

استاندار تهران با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در این حوزه گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مأموریت یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و مجموعه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، رسانه‌ای، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها باید سهم مشخص و اثرگذاری در این مسیر داشته باشند.

معتمدیان همچنین بر استفاده از ظرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و شهرداری تهران برای تولید آثار فاخر و معرفی شهدای کمتر شناخته‌شده تأکید کرد و افزود: زندگی و مجاهدت بسیاری از شهدای نظامی و دیگر شهدای این حوادث، ظرفیت‌های ارزشمندی برای روایت هنری و فرهنگی دارد.

وی نامگذاری خیابان‌ها، میادین و فضاهای شهری به نام شهدا را از دیگر ابزارهای ماندگار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و خواستار حضور فعال‌تر شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در این زمینه شد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را یک برنامه مستمر دانست و گفت: دیدار و تجلیل از خانواده شهدا نباید به مناسبت‌های محدود شود و فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای این موضوع برنامه زمان‌بندی‌شده و منظم داشته باشند.

معتمدیان همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید افزود: این مناسبت‌ها فرصت مهمی برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و هویت ملی به نسل نوجوان و جوان است و باید با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به مدارس آسیب‌دیده در جریان حملات اخیر گفت: بخش قابل توجهی از این مدارس با همکاری دستگاه‌های مسئول بازسازی و آماده بهره‌برداری شده‌اند و همزمان با آغاز سال تحصیلی به چرخه آموزش بازخواهند گشت.