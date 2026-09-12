۱۱ کیلو و ۴۷۰ گرم مواد مخدر در بویین میاندشت کشف شد

سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و آرامش عمومی، طرح سه‌روزه مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر از شانزدهم تا نوزدهم ماه جاری در شهرستان بویین‌ و میاندشت به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، اجرای گشت‌های هدفمند و کنترل نقاط جرم‌خیز، موفق شدند در جریان اجرای این طرح ۱۱ کیلو و ۴۷۰ گرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌ میاندشت ادامه داد: در این طرح، ۴ نفر معتاد، ۷ خرده‌فروش، ۲ قاچاقچی و ۲ نفر حمل‌کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ سپهوند با تأکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد با پدیده شوم مواد مخدر تصریح کرد: مبارزه با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه نخواهیم داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با خرید، فروش، حمل یا توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین امنیت و سلامت جامعه مشارکت کنند.