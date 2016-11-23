به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی آقایی دبیرکل جشنواره هنرهای تجسمی فجر در نشست با نمایندگان رایزنی های فرهنگی کشورهای خارجی در ایران که سه شنبه سوم آذر ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد، گفت: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ایجاد زمینه تعامل هنری بین هنرمندان ایران و دیگر کشورها را دنبال می کند و سعی دارد از این فرصت برای ارتباط هنری استفاده کند.

آقایی افزود: با توجه به رویکرد جشنواره به آثار معاصر و خلاقانه، فراخوان جشنواره برای اطلاع هنرمندان خارجی منتشر و به تعدادی از مجموعه های هنری و هنرمندان خارجی نیز ارسال شده است و تاکنون نیز هنرمندانی از ۲۲ کشور در سایت جشنواره ثبت نام کرده اند، اما برای استفاده از ظرفیت های مجموعه های دیگر مانند رایزنی های فرهنگی کشورها در ایران، سعی داریم که با توجه به تجربه سال گذشته در تعامل با رایزنی های فرهنگی دیگر کشورها در ایران، امکان برگزاری نمایشگاه، حضور هنرمندان و برگزاری روز فرهنگ و هنر کشورها را در قالب بخش ملل جشنواره بین الملی هنرهای تجسمی فجر فراهم کنیم.

جمشید حقیقت شناس دبیر هنری نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر نیز در این نشست گفت: به دلیل شرایط آثار تجسمی و هنر معاصر و ارزش افزوده آثار، در این چند دهه آثار چندانی از هنرمندان خارجی به ایران آورده نشده و بیشتر آشنایی هنرمندان و علاقه مندان ما از طریق کتاب و تصاویر آثار بوده است در حالی که حضور اصل آثار و نمایش آنها اهمیت زیادی دارد و جشنواره تجسمی فجر فرصتی است که در همکاری با رایزنی های فرهنگی کشورها و هنرمندان می تواند به تعامل و حضور آثار و هنرمندان خارجی در ایران کمک کند.

در این نشست نمایندگانی از رایزنی های فرهنگی ایتالیا، مکزیک و بنگلادش نظرات و پیشنهادات خود را درباره تعامل و مشارکت بیان کردند و پس از این نشست دبیران جشنواره و نمایندگان رایزنی ها از نمایشگاه «دریای آونگان» آثار هنر مدرن ایران و عرب در موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کردند.

نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر بهمن ماه سال جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد و هنرمندان، پژوهشگران و متقاضیان می توانند تا ۲۱ آذرماه در سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.