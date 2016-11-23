نمایشگاه نقاشی«عاشورا» در کرمانشاه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج، نمایشگاه انفرادی نقاشی بشیر نظری از هنرمندان بسیجی استان با موضوع «عاشورا» در محل نگارخانه کلهر مجتمع شهید آوینی کرمانشاه برپا شد.

نظری مسئول انجمن هنرهای تجسمی سازمان بسیج هنرمندان استان و از اساتید دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه در رشته نقاشی است.

وی در خصوص این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه ۱۶ اثر نقاشی با موضوع «عاشورا» به نمایش گذاشته شده است.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، زمان برپایی نمایشگاه را از ۲ تا ۷ آذر اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱۵ الی ۱۸ از این نمایشگاه بازدید کنند.

نظری موضوع این نمایشگاه را «عاشورا» و محور اصلی آثار را اسب یا اسب های عاشورا عنوان کرد و گفت: این آثار به سبک سمبولیسم و تکنیک آکریلیک کار شده است.

وی با اشاره به شیوه روایتگری در تابلوهای مذکور تصریح کرد: دراین آثار سعی کرده ام از نقوش و موتیف های ایرانی و کُردی استفاده کرده و در واقع با بیانی سمبولیک و متفاوت به مفهوم عاشورا بپردازم.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، هم چنین هدف از برگزاری نمایشگاه فوق را تبیین واقعه تاریخی و مذهبی عاشورا در قالب هنر و بیان آن با این زبان اثر گذار دانست.

وی یادآور شد: این نمایشگاه با همکاری بسیج هنرمندان استان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان و دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه برپا شده و آماده بازدید علاقه مندان است.

نظری، از برگزاری جلسه نقد و بررسی آثار مذکور نیز طی روز یکشنبه ۷ آذر و همزمان با آخرین روز از برپایی نمایشگاه فوق در محل نگارخانه کلهر خبر داد.