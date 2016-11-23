جهانگیری درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی درگذشت ذاکر نام آشنای خاندان عصمت و طهارت (ع) استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:



«بسم الله الرحمن الرحیم

انَّا للّه و إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُون



درگذشت ذاکر نام آشنای خاندان عصمت و طهارت ( ع ) استاد سلیم مؤذن زاده که عمر پر برکت و صدای دلنشین و روح نواز خود را خالصانه صرف خدمت به خاندان رسالت نمود، موجب تأسف و تألم فراوان شد.

این ضایعه ناگوار را به همه دوستاران و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) به ویژه ملت بزرگ ایران، مردم مؤمن اردبیل و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و هم نشینی با مولایش حضرت اباعبدالله حسین (ع) و برای بستگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.



اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور»