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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

با صدور پیامی؛

جهانگیری درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفت

در پی درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی، معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی این ضایعه ناگوار را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی درگذشت ذاکر نام آشنای خاندان عصمت و طهارت (ع) استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انَّا للّه و إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُون

درگذشت ذاکر نام آشنای خاندان عصمت و طهارت ( ع ) استاد سلیم مؤذن زاده که عمر پر برکت و صدای دلنشین و روح نواز خود را خالصانه صرف خدمت به خاندان رسالت نمود، موجب تأسف و تألم فراوان شد.

این ضایعه ناگوار را به همه دوستاران و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) به ویژه ملت بزرگ ایران، مردم مؤمن اردبیل و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و هم نشینی با مولایش حضرت اباعبدالله حسین (ع) و برای بستگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور»

کد مطلب 3832488
محمد مهدی ملکی

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