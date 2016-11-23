رهبر انقلاب رحلت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه و عالم بزرگوار آیت الله آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است:

بسمه تعالی

فقیه و عالم بزرگوار مرحوم مغفور آیت الله آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رحمت الله علیه دارفانی را وداع گفته و به لقاء الله پیوستند. این ضایعه را به خاندان گرامی و فرزندان محترم و همه شاگردان و ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت عرض میکنم. ایشان علاوه بر تلاشهای علمی و فقهی، در دوره ای دشوار مسئولیت سنگین ریاست قوه ی قضائیه ی جمهوری اسلامی را بر دوش داشتند و در همه ی حوادث و قضایای مهم دوران حیات مبارک امام راحل در شمار فعالان و خدمتگزاران برجسته ی کشور به شمار میرفتند. فعالیتهای فرهنگی و تاسیس دبیرستان و دانشگاه نیز صفحات مهمّی از زندگی پربار این عالم بزرگوار را تشکیل میدهد. متضرعانه از خداوند متعال مسألت میکنم که روح ایشان را مشمول رحمت و فضل خود قرار دهد و عمل صالح ایشان را مقرون اجر جزیل سازد و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.

سید علی خامنه ای