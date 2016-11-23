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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

با صدور پیامی؛

رهبر انقلاب رحلت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب رحلت آیت الله موسوی اردبیلی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه و عالم بزرگوار آیت الله آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه و عالم بزرگوار آیت الله آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است:

بسمه تعالی

فقیه و عالم بزرگوار مرحوم مغفور آیت الله آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رحمت الله علیه دارفانی را وداع گفته و به لقاء الله پیوستند. این ضایعه را به خاندان گرامی و فرزندان محترم و همه شاگردان و ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت عرض میکنم. ایشان علاوه بر تلاشهای علمی و فقهی، در دوره ای دشوار مسئولیت سنگین ریاست قوه ی قضائیه ی جمهوری اسلامی را بر دوش داشتند و در همه ی حوادث و قضایای مهم دوران حیات مبارک امام راحل در شمار فعالان و خدمتگزاران برجسته ی کشور به شمار میرفتند. فعالیتهای فرهنگی و تاسیس دبیرستان و دانشگاه نیز صفحات مهمّی از زندگی پربار این عالم بزرگوار را تشکیل میدهد. متضرعانه از خداوند متعال مسألت میکنم که روح ایشان را مشمول رحمت و فضل خود قرار دهد و عمل صالح ایشان را مقرون اجر جزیل سازد و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.

سید علی خامنه ای

                                                                                   

کد مطلب 3832593

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