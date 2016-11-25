سرویس جستجوی گفتاری به جویشگرهای بومی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از روشها و ابزارهای مختلف برای ارتباط انسان با رایانه، همواره در حال تحول و پیشرفت بوده است. در این راستا استفاده از گفتار برای انسان ساده‌ترین و کارآمدترین روش برقراری ارتباط بوده و از زمان عرضه رایانه‌های شخصی، برای عملی کردن استفاده از این روش، تلاشهای زیادی صورت گرفته است.

در این بین با افزایش قدرت پردازش رایانه‌ها و پیشرفت الگوریتمهای پردازش گفتار و توسعه اینترنت، استفاده از این ابزار روز به روز مرسوم‌تر شده و تحول اساسی در استفاده از این روش از زمان عرضه تلفنهای هوشمند رخ داده است.

از زمان عرضه تلفنهای هوشمند، تمایل کاربران برای جستجو در اینترنت و بکارگیری آنها در تسهیل تعاملات کاری و شخصی افزایش یافته است. در این بین فراهم شدن جستجوی صوتی و گفتاری، استفاده از موتورهای جستجو را برای کاربران تلفن های هوشمند تسهیل کرده و به موجب آن استفاده از موتورهای جستجو با تلفنهای هوشمند افزایش یافته است.

در کشور ما نیز از آنجایی که چندین موتور جستجوی بومی در مرحله توسعه قرار دارند، برای ارتقاء کیفیت و قدرت این جویشگرها، اجرای طرح جستجوی گفتاری در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اینکه تاکنون امکان جستجوی گفتاری در موتورهای جستجوی داخلی فراهم نبوده، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با هدف توسعه و ارتقای موتورهای جستجوی موجود به قابلیت جستجوی گفتاری، فراخوان همکاری اعلام کرده است.

با شروع طرح جویشگر بومی، پروژه‌های فراوانی مطرح و آغاز به کار کرده اند که هدف آنها توسعه محصولات و خدمات مرتبط با جویشگر بومی است. هم اکنون نیز جستجو با استفاده از گفتار و یا جستجوی گفتاری یکی از پروژه‌هایی است که در طرح جویشگر بومی استفاده فراوانی خواهد داشت و این امکان را ایجاد می‌کند تا جستجو در جویشگرهای بومی توسط گفتار کاربران انجام گیرد. این امر موجب تسهیل استفاده از خدمات جویشگرهای بومی خواهد شد.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران با اعلام فراخوان برای شرکتهایی که در این بخش توانایی دارند، اهداف و گستره این طرح را شامل پوشش تمام پرس‌وجوهای مرسوم کاربران موتورهای جستجوی بومی، پاسخگویی سریع و برخط پرس‌وجوی کاربران، بازشناسی گفتار کاربران که به صورت پیوسته و گسسته بیان می‌ شوند، بازشناسی گفتار کاربران با استفاده از انواع گوشیهای هوشمند و نیز تبدیل متن به گفتار فارسی با کیفیت و خوشایندی بالا عنوان کرده است.