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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

امروز برگزار شد؛

تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به اقدامات آل‌خلیفه + تصاویر

تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به اقدامات آل‌خلیفه + تصاویر

مردم بحرین در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه و ممانعت این رژیم از برگزاری نماز جمعه در منطقه الدراز، در این منطقه تظاهرات گسترده برپا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «صوت المنامه»، مردم بحرین تظاهراتی را علیه رژیم آل خلیفه در منطقه الدراز برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه و همچنین ممانعت این رژیم از برگزاری نماز جمعه در منطقه الدراز، برگزار شد.

تظاهرات مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در حالی است که منطقه الدراز همچنان تحت محاصره این رژیم قرار دارد.

شرکت کنندگان در تظاهرات امروز با سر دادن شعارهایی اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در حمایت از شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی سر دادند.

کد مطلب 3833531

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