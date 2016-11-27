انجام حفاری های سطح شهراز مهم ترین مشکلات در هنگام برف روبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، آرش رخزادی شنبه شب در نخستین جلسه ستاد برف روبی که با حضور معاونین، مدیران مناطق و نواحی و روسای سازمان‌های تابعه شهرداری برگزار شد، گفت: با هدف خدمات رسانی شایسته به شهروندان باید از تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای جلوگیری از یخبندان و همچین برف روبی معابر استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان خدمات موتوری و مناطق سه گانه نقش بسزایی در اجرایی کردن مصوبات ستاد برف روبی دارند، بیان کرد:میزان ذخیره مخلوط ماسه و نمک ۱۵۰۰ تن است.

وی اضافه کرد : باید مناطق سه گانه نسبت به خرید ۲ هزار تن نمک اقدام وپس از تامین نمک با شن های مخصوص مخلوط و بر اساس حجم کار درایستگاه های ذخیره نمک در سطح شهر تقسیم کنند.

معاون خدمات شهری شهردارسنندج ادامه داد: به منظور دسترسی آسان شهروندان به مخلوط ماسه و نمک باید مخازن نمک در نقاط مختلف سطح شهر به ویژه سطوح و خیابان های شیب دار تعبیه شود.

رخزادی یکی از مهم ترین مشکلات در هنگام برف روبی انجام حفاری های صورت گرفته در سطح شهر ذکر کرد و اظهارداشت: باید از ابتدای آذر ماه صدور مجوزها ی حفاری با حساسیت خاصی و در مواقع بسیار ضروری صادر شود و مکاتبات لازم هم با دستگاه های خدمات رسان مبنی بر عدم صدور مجوز حفاری صورت گیرد.

وی از استقرار ماشین آلات برف روبی از اواسط آذر ماه سالجاری در نقاط مختلف سطح شهر خبر داد و گفت : اگر تا قبل از ۱۵ آذر ماه هم بارش برف داشته باشیم این شهرداری آمادگی لازم برای برای اجرای عملیات برف روبی ونمک پاشی معابر سطح شهر را دارد.

وی عنوان کرد : امسال ۴۵ دستگاه ماشین آلات برای اجرای عملیات برف روبی مهیا وتجهیزشده و بر اساس نیاز و وضعیت توپوگرافی مناطق و نواحی منفصل این ماشین آلات در اختیارآنها قرار می گیرد.

معاون خدمات شهری شهردارسنندج بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ۷ دستگاه ماشین آلات برف روب شامل گریدر، لودر، کامیون نمک پاش با تیغه برف روب وده تن برف روب در اختیار منطقه یک و ناحیه منفصل شهری ننله و ۶ دستگاه از این نوع ماشین آلات هم در اختیار شهرداری منطقه دو و ناحیه منفصل نایسر قرار می گیرد.

وی گفت: با توجه اینکه معابر شهرداری منطقه سه عمدتا دارای شیب تندی است ۱۰دستگاه ماشین آلات برف روب در اختیاز این منطقه وناحیه منفصل حسن آباد قرار گرفته و ۵ دستگاه ماشین آلات برف روب هم در اختیار شهرداری ناحیه بهاران قرار می گیرد.

وی عنوان کرد : علاوه بر این ماشین آلات ۱۷ دستگاه انواع خاور و ماشین آلات سبک هم توسط مناطق سه گانه شهرداری جهت انجام عملیات نمک پاشی مهییا شده است.

رخزادی ادامه داد : استفاده بیش از حد از نمک در جهت جلوگیری از یخبندان معابر علاوه بر آسیب رساندن به آسفالت معابر، فضای سبز، آبهای زیر زمینی و مشکلات زیست محیطی را هم بدنبال خواهد داشت، بنابراین باید در هنگام بارش برف شهروندان تعامل و همکاری لازم در خصوص استفاده از تجهیزات زمستانی در حین تردد با عوامل ستاد برف روبی داشته باشند.

وی از تهیه لباس گرم و زمستانی برای کارکنان ستاد برف روبی وکلیه پاکبانان خبر داد و گفت : شماره تماس و آدرس محل سکونت تمامی نیروها مذکور باید به ستاد برف روبی اعلام شود. تادر مواقع لزوم به آسانی به آنها دسترسی داشته باشیم.