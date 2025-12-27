افشار عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اعلام بارش برف و باران از شامگاه امروز شنبه ششم دیماه، بیش از ۷۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری در مناطق هشتگانه شهرداری به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا از بروز هرگونه اختلال در تردد معابر جلوگیری شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت شهرداری در این عملیات زمستانی، ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین شامل هشت دستگاه گریدر، ۱۲ دستگاه بیل بکو، چهار دستگاه لودر، هشت دستگاه تیغه برفروب و همچنین ۲۶ دستگاه نیسان نمکپاش و ۲۹ دستگاه کمپرسی نمکپاش در سطح شهر مستقر شدهاند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به رویکردهای نوین مدیریت شهری گفت: پاشش ۸۰ هزار لیتر محلول ضدیخ، سازگار با محیط زیست، در دستور کار قرار گرفته که نقش مؤثری در افزایش ایمنی معابر و کاهش لغزندگی دارد.
عبدی با تأکید بر تأمین بهموقع مصالح زمستانی تصریح کرد: بیش از یکهزار تن شن و نمک در مناطق هشتگانه و انبار مرکزی خدمات شهری دپو شده و در صورت نیاز، توزیع آن بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
وی با قدردانی از همراهی شهروندان در شرایط جوی نامساعد، از مردم خواست در زمان بارش برف از ترددهای غیرضروری در معابر شهری خودداری کنند تا نیروهای خدمات شهری بتوانند عملیات برفروبی و نمکپاشی را با سرعت و کیفیت مطلوب انجام دهند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: همکاری شهروندان نقش مهمی در تسهیل خدماترسانی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی دارد.
عبدی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آبگرفتگی یا انسداد معابر، میتوانند از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری موضوع را گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
