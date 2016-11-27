مرتضی اسدی مرام، نویسنده و کارگردان تئاتر استان کرمانشاه از حضور اثر نمایشی «زائر» در سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آئین‌های مذهبی «خمسه» خبر داد.

وی افزود: این نمایش به نویسندگی وکارگردانی مرتضی اسدی مرام در بخش آیینی سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آئین‌های مذهبی «خمسه» اجرا می شود.

این نویسنده و کارگردان تئاتر کرمانشاهی، زمان اجرای نمایش مذکور را ۸ و ۹ آذر ماه و محل آن را مقابل تئاتر شهر تهران اعلام کرد و گفت: این نمایش به صورت میدانی اجرا خواهد شد.

وی در خصوص عوامل این نمایش آیینی گفت: نویسنده وکارگردان این نمایش خود بنده هستم و فریدطاهری، محسن سالاری، دانیارعباسی، نوید مهروی، پژمان آقایی، علی چناری و خودم بازیگران این تئاتر آیینی را تشکیل می دهیم.

اسدی مرام از فعالیت سهند حیدریان، سپهر ذوالنوریان و سهند سلیمی در بخش موسیقی این تئاتر آیینی خبر داد و گفت: بهاره سعیدی نیا کار طراحی صحنه و لباس این نمایش را عهده دار بوده و مهدی اسدی تبار نیز طراح پوستر و برشور آن است.

این کارگردان کرمانشاهی در خصوص درون مایه نمایش مذکور گفت: این نمایش یک روایت تاریخی از زائرین مشهد مقدس و کربلای معلا است.

وی هم چنین به بیان خلاصه ای از این اثر آیینی پرداخت و افزود: در زمان های دور- باتوجه به اینکه زیارت (مشهدوکربلا) به صورت پیاده صورت می‌گرفته و زمان زیادی طول می‌کشیده است- زیارت برای تمام مردم مقدور نبود، بنابراین اگرکسی قصد زیارت داشته در روستا جار زده می شد ومردم جمع می شدند ونذورات خود را به زائر می دادند.

اسدی مرام تصریح کرد: این نمایش براساس آیین مذکور نوشته شده و در در سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آئین‌های مذهبی «خمسه» به اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اسدی مرام از نویسندگان و کارگردانان تئاتر کرمانشاه است که پیشتر نیز تجربه تولید آثار سنتی، آیینی وعروسکی موفقی را در پرونده کاری خود دارد.

وی امسال نیز در جشنواره بین المللی عروسکی نمایش مهمترین جایزه جشنواره را دریافت کرد.

اسدی مرام طی سال های گذشته تلاش کرده با معرفی توانمندی های آیینی وسنتی کرمانشاه با زبان نمایش، مخاطبان را در جای جای کشور با فرهنگ این دیار آشنا کند.

اسدی مرام هم اکنون با اثری دینی به تهران رفته تا آیین های نمایشی سوگ را به تصویر بکشد.

وی معمولا در آثار تولیدی اش به معرفی آیین های سور، بزم، رزم و سوگ می پردازد.

وی اجرای آیین های سوگ را که بیشتر آنها مدت طولانی ای است اجرا نمی شود در قالب نمایش و تحقیق و مطالعه میدانی احیا کرده است.

وی که دانش آموخته در رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است باشناخت از حوزه فرهنگ و تلاش درجهت تشکیل گروه های جوان و تمرین و پژوهش با استفاده از متن های گرد آوری شده توسط استادان به نامی چون هواس پلوک و آرش افضلی سعی در ثبت و انعکاس آیین های نمایشی استان دارد.