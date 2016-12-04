روایت یک دزد که کارگر خانه شد/ لذت زندگی با «آقا ولی»

مهناز محمدی کارگردان مستند نیمه بلند «آقا ولی» که قرار است در بخش مسابقه ملی دهمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» اکران شود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های این اثر توضیح داد: فیلم «آقا ولی» زندگی انسانی است که او هم مانند بسیاری از ما زندگی خوبی نداشته اما تلاش می کند از فضایی که به وجود آمده بهترین استفاده ممکن را ببرد.

وی ادامه داد: قصه «آقا ولی» که روایت یک دزد و خفت گیر حرفه ای است اما بعدها تبدیل به یک کارگر ساده خانه می شود، روایتی ساده و روان از زندگی آدمی است که من سعی کردم در حد توان به زندگی او وارد شده و زوایایی متفاوت از این شخصیت عجیب را برای مخاطبان نمایش دهم.

این کارگردان بیان کرد: از آنجایی که من مدتهاست به خودِ حقیقت مشکوک هستم به همین جهت تلاش کردم با نزدیک شدن به آدم هایی مانند «آقا ولی» به حقیقت واقعی دست پیدا کنم. آقا ولی از نظر من یک حقیقت محض است که من با توجه به تجربه ای که در حوزه سینمای اجتماعی دارم دوست دارم همچنان به کشف حقیقت تلاش کنم.

محمدی در پایان با اشاره به فضای متفاوت مستند نیمه بلند «آقا ولی» گفت: برای من به عنوان یک فیلمساز انسان هایی مانند «آقا ولی» از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردارند که برای من ساخت یک فیلم درباره یک سارق و شرایط قبلی اش اصلا مهم نبود بلکه حقیقت بازگشت به زندگی و کشف حقیقت این انسان بزرگ بود که من را برای ساخت این فیلم ترغیب کرد.

محمدی در یادداشتی برای این فیلم نیز نوشته است:

« آقا ولی برای من نمونه از کسانی است که با توجه به برخی از فشارها برای بستن مراکز ترک اعتیاد (ان- آی) در خانه خود کلاس برگزار می کند. او که توسط همان افراد عادی جامعه توانست بر اعتیاد ۱۷ ساله خود پایان بدهد اکنون بدون هیچ حمایتی به کمک دیگران می شتابد. این فیلم برای من هدیه ای است به افراد جامعه ام تا آنها را دعوت به این گونه مشارکت که در نتیجه همه افراد جامعه از آن نفع خواهند برد کنم .

آقا ولی ۳۸ ساله از ۱۳ سالگی به مواد مخدر آلوده شد. سالها اعتیاد اورا به دزدی، خفت گیری و نهایتا به کارتن خوابی کشاند اما بالاخره توانست بعد از ۱۷ سال بر اعتیاد غلبه کند. ما روزهای بعد از ترک و زندگی اش و چالش های آن در کنارش بودیم.»

سعید کشاورزی فیلمبردار، اسماعیل علیزاده تدوین، علی علوی صدابردار، انسیه ملکی صداگذاری و میکس، مهسا فروغی دستیار کارگردان، علی گیتی نور مدیر تولید، رضا تیموری اصلاح رنگ و نور، استودیو روشنا میکس و صدا گذاری، رضا تاری وردی زیر نویس، مهناز محمدی و محسن صمد بیک تهیه کنندگان، عوامل تولید این اثر مستند هستند.

مستند نیمه بلند «آقا ولی» به کارگردانی مهناز محمدی در بخش مسابقه ملی ( فیلم های بلند) دهمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» به نمایش در می آید.