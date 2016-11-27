بازشماری آراء تغییر شگرفی در نتایج انتخابات ایجاد نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «برنی سندرز» در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی اِن اِن اعلام کرد که بازشماری آراء تغییر زیادی در نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به وجود نمی آورد.

«برنی سندرز» نامزد دموکرات مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز از بازشماری آرای انتخابات در ایالت های کلیدی آمریکا حمایت کرد؛ اما در عین حال گفت: هیچ کسی توقع تغییر شگرفی را از این بازشماری ندارد؛ اما در انجام این فرایند هم اشکالی وجود ندارد.

نامزد دموکرات مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داد: به عقیده من «هیلاری کلینتون» هم با اینکه تعداد آرای بیشتری در مقایسه با «دونالد ترامپ» به دست آورد، فکر نمی کند که قرار است نتیجه انتخابات تغییر کند؛ اما مردم حق دارند این کار را به انجام برسانند.

لازم به ذکر است، ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشتر در واکنش به بازشماری آراء گفته بود: درخواست حزب سبر آمریکا برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در چند ایالت، موضوعی مضحک است. مردم حرف خود را زده اند و انتخابات دیگر تمام شده است.

گفتنی است، ستاد انتخاباتی «هیلاری کلینتون» روز شنبه از درخواست «جیل استین»، رئیس حزب سبز آمریکا و یکی از نامزدهای انتخابات هشتم نوامبر، برای بازشماری آراء در چند ایالت آمریکا حمایت کرد. در پی درخواست جیل استین، برای بازشماری آراء انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا، مقامات ایالت ویسکانسین از شمارش مجدد آراء خبر دادند.

ایالت ویسکانسین تا ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر) برای تکمیل روند بازشماری آراء و اعلام نتایج نهایی فرصت دارد. هزینه بازشماری آراء انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا در ایالت ویسکانسین حدود یک میلیون دلار است.

«مایکل هاس» سرپرست گروه انتخاباتی این ایالت در بیانیه‌ای اعلام کرد: گروه انتخاباتی ویسکانسین خود را برای بازشماری آراء انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا آماده می‌کند.

لازم به ذکر است ۱۰ رأی الکترال کالج ایالت ویسکانسین در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به دونالد ترامپ اختصاص یافت و وی توانست با کسب ۲۷ هزار رأی بیشتر، هیلاری کلینتون رقیب دموکرات خود را در این ایالت شکست دهد.

این در حالی است که استین تنها ۳۰ هزار رأی در ایالت ویسکانسین و بیش از یک میلیون رأی در سراسر آمریکا کسب کرد.