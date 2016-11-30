به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپک، نشست یک صد و هفتاد و یکم روز چهارشنبه ٣٠ نوامبر ٢٠١٦ (دهم آذر ماه) به ریاست محمد بن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر و رئیس هیئت نمایندگی این کشور، در وین اتریش برگزار شد.

این نشست از حضور ایگناسیوس جونان، وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی، که برای نخستین بار در نشست اوپک شرکت می کرد، استقبال و از تلاش های ودیرمان سعید، سلف وی برای عضویت مجدد این کشور در اوپک در پایان سال گذشته (٢٠١٥)، قدردانی کرد.

افزون بر این، نشست از حضور شماری از وزیران برای نخستین بار در نشست اوپک شامل نورالدین بوطرفه، وزیر انرژی الجزایر، اتین دیودونه انگوبو، وزیر نفت و هیدورکربن های گابن، جبار علی حسین اللعیبی، وزیر نفت عراق، و دکتر گوایلائومه لانگ، وزیر امور خارجه اکوادور، که ریاست هیئت نمایندگی کشورش را در این نشست بر عهده داشت، استقبال کرد.

این نشست گزارش «محمد سانوسی بارکیندو»، دبیر کل اوپک، گزارش و توصیه های کمیته بلندپایه را که پس از پیمان الجزیره در یک صد و هفتادمین نشست فوق العاده اوپک در ٢٨ سپتامبر (هفتم مهر ماه) در الجزایر، تشکیل شد، گزارش هیئت کمیسیون اقتصادی، اسناد راهبرد دراز مدت اوپک (ال تی اس) و همچنین موضوعات گوناگون اداری را بررسی کرد.

به نظر حاضران، دورنمای رشد اقتصاد جهانی برای سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ به صورت منطقی به ترتیب ٢.٩ و ٣.١ است. عرضه کشورهای تولید کننده نفت غیرعضو اوپک در سال ٢٠١٦ تا ٨٠٠ هزار بشکه در روز کاهش و در سال ٢٠١٧ به میزان ٣٠٠ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود که تقاضای جهانی نفت در سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ به میزان مناسب حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

هر چند این ارقام و آمار تاکیدی بر ادامه برقراری دوباره توازن در بازار است، این نشست تصریح کرد که میزان ذخیره سازی های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای غیرعضو این سازمان هنوز هم بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله است.

نشست ١٧١ اوپک همچنین با توجه به افت سرمایه گذاری ها در صنعت نفت در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و همچنین اخراج شماری از کارکنان این بخش در سال های اخیر، بر اهمیت ادامه سرمایه گذاری مرتب و قابل پیش بینی برای تامین عرضه نفت در میان مدت و دراز مدت تاکید کرد.

این نشست همچنین مراتب تشکر و قدردانی عمیق خود را از تعهد و همکاری ارزشمند کمیته بلندپایه برای اجرای پیمان الجزیره اعلام کرد. تلاش های این کمیته به اجماع و اتفاق نظر کشورهای عضو بر اساس پیشنهاد الجزایر کمک کرد.

نشست ١٧١ اوپک بر اساس پیمان الجزیره، تصمیم گرفت هدف تازه تولید ١٤ کشور عضو اوپک به میزان ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز را به منظور تسریع کاهش مازاد عرضه و پیشبرد ایجاد توازن دوباره در بازار نفت، اجرا کند.

این توافق از اول ژانویه ٢٠١٧ اجرایی خواهد بود.

این کنفرانس همچنین تصمیم گرفت که کمیته بلندپایه نظارتی مرکب از وزیران نفت و با کمک دبیرخانه اوپک به منظور نظارت بر اجرای این توافق، تشکیل دهد. کشورهای عضو نیز بر تعهد خود در جهت ایجاد بازار باثبات و متوازن و رساندن قیمت ها به سطح مناسب برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاکید کردند.

حاضران در این نشست بر اساس توصیه های کمیته بلندپایه پیمان الجزیره همچنین با رسمی کردن چارچوبی برای همکاری میان کشورهای تولید کننده عضو و غیرعضو اوپک بر اساس معمول و مناسب موافقت کردند.

این کنفرانس بر اهمیت همکاری دیگر کشورهای تولید کننده نفت با این توافقنامه نیز تاکید کرد.

نشست ١٧١ اوپک همچنین مراتب قدردانی و سپاس خود را از کشور الجزایر، نورالدین بوطرفه و محمد حامل، نماینده این کشور در هیئت عامل اوپک، به علت همکاری قابل توجه آنان برای اجرای پیمان الجزیره، ابراز کرد.

این نشست همچنین گزارش هیئت عامل را درباره دومین بررسی پنج ساله راهبرد دراز مدت اوپک، بررسی و برنامه راهبردی دراز مدت تصویب کرد که در دو سال گذشته طراحی شده و نتیجه پژوهش و تحلیل جامع و قوی است.

شرکت کنندگان ذر این نشست همچنین با استقبال از اجرای زودهنگام توافقنامه پاریس درباره تغییر اقلیمی، تاکید می کنند که اوپک به حمایت از اجرای موفقیت آمیز و فراگیر این توافقنامه به منظور تضمین نتیجه برد برد برای همگان ادامه خواهد داد.

این نشست همچنین خالد الفالح، وزیر انرژی، صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی، را به عنوان رئیس نشست اوپک به مدت یک سال برگزید که از اول ژانویه ٢٠١٧ اجرایی خواهد شد. سهیل محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، نیز به عنوان رئیس علی البدل نشست اوپک برای همین دوره برگزیده شد.

این کنفرانس همچنین استوائو پدرو، نماینده آنگولا در هیئت عامل اوپک را به عنوان رئیس هیئت عامل برای سال ٢٠١٧ و ویلسون پاستور موریس، نماینده اکوادور در هیئت عامل اوپک را به عنون رئیس علی البدل این نهاد در همین دوره منصوب کرد.

این نشست تصمیم گرفت که جلسه بعدی عادی اوپک در روز پنجشنبه ٢٥ مارس ٢٠١٧ (ششم فروردین ١٣٩٦) در وین برگزار شود.

حاضران در این نشست در پایان قدردانی و سپاس های خالصانه خود را از دولت و مردم جمهوری اتریش و همچنین مقام ها و مسئولان شهر وین به خاطر مهمان نوازی و پذیرانی گرم و ترتیبات عالی برای برگزاری این نشست، ابراز کردند.