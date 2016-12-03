به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا روز جمعه با «تسای اینگ- ون» رئیس جمهور تایوان گفتگو کرد؛‌ اقدامی که خطر بروز یک رویارویی دیپلماتیک با پکن را حتی پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید به همراه دارد.

این اقدام که بطور حتم خشم مقامات پکن را در پی خواهد داشت، نخستین نشانه «غیرقابل پیش بینی» بودن اقدامات ترامپ در زمینه تنظیم روابط آمریکا با سایر کشورهای جهان است.

طی این گفتگو، دو طرف به روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی موجود میان تایوان و آمریکا اشاره کردند.

طبق اظهارات «بانی گلاسر» کارشناس امور چین در «مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی»، گفتگوی روز جمعه ترامپ و تسای اینگ- ون نخستین تماس تلفنی آشکار میان یک رئیس جمهور آمریکا با همتای تایوانی از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان واشنگتن -پکن در سال ۱۹۷۹ بشمار می رود.