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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

هشدار پکن به واشنگتن؛

مانع از توقف رئیس جمهوری تایوان در آمریکا شوید

مانع از توقف رئیس جمهوری تایوان در آمریکا شوید

وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه ای هشدار آمیز از واشنگتن خواست تا در سفر ماه آینده رئیس جمهوری تایوان به گواتمالا، به وی اجازه توقف در آمریکا را ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از واشنگتن خواست که در سفر ماه آینده «تسای اینگ-ون» رئیس جمهوری تایوان به گواتمالا، به وی اجازه توقف در آمریکا را ندهد.

گفتنی است که این درخواست هشدارآمیز به فاصله چند روز پس از تماس تلفنی تسای اینگ با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، به دولت واشنگتن ابلاغ می شود؛ آن هم در شرایطی که کاخ سفید با تکرار مداوم پایبندی آمریکا به سیاست «چین واحد» سعی به فرونشاندن تنش اخیر دارد.

تسای اینگ قرار است در روزهای ۱۱ تا ۱۲ ماه ژانویه ۲۰۱۷، سفری به گواتمالا داشته باشد حال آنکه تا کنون صحبتی از محورهای گفتگوی وی با «جیمی مورالس» رئیس جمهوری کشور میزبان ارائه نشده است.

اگرچه جزئیات مسیر سفر تسای اینگ که نهایتا پس از گواتمالا به نیکاراگوئه و السالوادور ختم می شود، اعلام نشده اما به طور معمول سفر مقامات تایوانی به کشورهای دوست و متحد منطقه، با توقف هایی در آمریکا و ملاقات با مقاماتی که روابط گرمی با دولت تایپه دارند، همراه است و انتظار می رود که این بار نیز رئیس جمهوری تایوان در شهر «نیویورک» آمریکا توقف داشته باشد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه چین در بیانیه اخیر خود، اعلام کرده که توقف احتمالی تسای اینگ در آمریکا با هدف مشخصی انجام می گیرد و اظهار امیدواری کرده که واشنگتن با چنین توقفی که به منزله ارسال سیگنال منفی به چین است، موافقت نکند.

گفتنی است که دولت پکن به تایوان به عنوان یک استان متمرد نگاه کرده و آن را بخشی از تمامیت ارضی چین می داند.

کد مطلب 3842803
مریم خرمایی

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