به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینِس اینسایدِر، «هنری کیسینجر» وزیر خارجه اسبق آمریکا در سفر به چین با «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور دیدار و رایزنی کرد.

رئیس جمهور چین در این دیدار خطاب به «هنری کیسینجر» گفت: انتخابات آمریکا به اتمام رسید و اکنون ما در برهه زمانی ویژه ای قرار گرفته ایم. اکنون که آمریکا در دوران انتقالی قرار گرفته است، پکن تحولات پساانتخاباتی آمریکا را به دقت تحت نظر دارد.

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در ادامه تصریح کرد: امیدواریم روابط میان دو کشور چین و آمریکا به صورت باثبات و پایداری ادامه یابد.

این درحالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از پیروزی در انتخابات هشتم نوامبر سال جاری میلادی به دیدار «هنری کیسینجر» وزیر خارجه اسبق آمریکا رفت. کیسینجر در این دیدار به ترامپ متذکر شد که لازم نیست به تمام شعارهای انتخاباتی خود عمل کند.

لازم به ذکر است، ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور وعده داده بود تا با وضع تعرفه گمرکی ۴۵ درصدی بر واردات محصولات چینی به مقابله با رشد اقتصادی این کشور بپردازد؛ اظهاراتی که سایه تردید را بر حفظ و گسترش روابط دو جانبه میان واشنگتن و پکن گسترده بود.