چین نباید برای من تعیین تکلیف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت: من سیاست چین واحد را کاملا درک می‌کنم اما دلیلی نمی‌بینم که پیش از توافق با چین بر سر مسائلی دیگر از جمله تجارت، به این سیاست پایبند بمانیم.

وی در این مصاحبه تلویزیونی از عملکرد چین در پایین نگه ‎داشتن ارزش «یوآن» در برابر دلار آمریکا، تحرکات پکن در دریای جنوبی چین و موضع این کشور در قبال کره شمالی انتقاد کرد.

ترامپ افزود: پکن در مورد این موضوع که وی باید با رهبر تایوان مکالمه داشته باشد یا خیر، تصمیم گیری نمی‌کند.

ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس‌ نیوز آمریکا در خصوص ارتباط تلفنی خود با «تسای اینگ- ون» رئیس‌ جمهوری تایوان، که در تاریخ ۱۲ آذر انجام شد و با واکنش شدید پکن روبرو شد گفت: من نمی ‏خواهم چین برای من تعیین تکلیف کند، این تماس با من گرفته شد و تماس خیلی دلپذیری بود. تماسی کوتاه. چرا باید یک کشور دیگر قادر باشد به من بگوید که نمی‎توانم به تماسی پاسخ بدهم؟ اگر بخواهم با شما صادق باشم، تصور می‌کنم پاسخ ندادن به این تماس بی‌احترامی محسوب می‎شد.

پس از مکالمه تلفنی ترامپ با تسای، دولت «باراک اوباما» رئیس‎جمهور آمریکا، اعلام کرد: دستیاران ارشد کاخ سفید با مقامات چین گفتگو و به آ‎نها اطمینان داده‌‎اند که واشنگتن به سیاست چین واحد پایبند خواهد ماند.